Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'yı İBB davası ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla, ifadeye çağırdı.

GÖZALTI TALİMATI BULUNMUYOR

Dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gören Bursalı'nın doğrudan ifadeye davet edildiği ve hakkında herhangi bir gözaltı talimatı bulunmadığı kaydedildi.