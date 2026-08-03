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Adana'da eski polise FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Adana'da eski polise FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.B. ile avukatı katıldı.

FETÖ'CÜLERLE İRTİBATLI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

SAVCI: "MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞMELERİ VAR"

E.B'nin "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı E.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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