CHP’de "figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ifade verdi

Prosedür: Araştırmaların tamamlanmasıyla birlikte şikayet edilen ve adı geçen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

İncelemeler: Sarıyer'deki etkinliğe cast ajansı ile anlaşılarak üye olmayan kişilerin katıldığı yönündeki iddialar ve bu yönde yapılan yayınlar mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmede ise şu detaylara yer verilmişti:

'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek üzere adliyeye geldi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Devam eden hukuki süreç kapsamında daha önce Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan savcılıkta "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Soruşturma dosyasında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla, Uğur Dündar ise bilgi/ifade vermek üzere adliyeye çağrılan isimler arasında yer alıyordu.

Savcılık araştırmasının sürdüğü öğrenildi.