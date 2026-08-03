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CHP’de "figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ifade verdi

CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla sahte üye götürüldüğü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Fatih Altaylı, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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CHP’de "figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Fatih Altaylı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkta ifadesini veren Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek üzere adliyeye geldi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek üzere adliyeye geldi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, söz konusu üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarına ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmede ise şu detaylara yer verilmişti:

  • Şikayet Süreci: Müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçe üzerine soruşturmaya resmen başlandı.

  • İncelemeler: Sarıyer'deki etkinliğe cast ajansı ile anlaşılarak üye olmayan kişilerin katıldığı yönündeki iddialar ve bu yönde yapılan yayınlar mercek altına alındı.

  • Prosedür: Araştırmaların tamamlanmasıyla birlikte şikayet edilen ve adı geçen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

CHP’de "figüran" soruşturması: Fatih Altaylı ifade verdi-3

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN DİĞER İSİMLER

Devam eden hukuki süreç kapsamında daha önce Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan savcılıkta "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

Soruşturma dosyasında gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla, Uğur Dündar ise bilgi/ifade vermek üzere adliyeye çağrılan isimler arasında yer alıyordu.

Savcılık araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

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