Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntı, 30 Temmuz 2026 saat 00.55'te Akdeniz'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Marmaris'e 11,48 kilometre uzaklıkta, derinliği ise 6,47 kilometre olarak ölçüldü.

EN YAKIN YERLEŞİM ÇİFTLİK ADASI OLDU

Depremin merkezine en yakın yerleşim noktaları şöyle sıralandı:

Çiftlik Adası: 8,91 kilometre

Kargataşı Adası: 8,94 kilometre

Osmaniye: 10,71 kilometre

Yılancık Adası: 11,10 kilometre

Turunç: 11,84 kilometre

Sarsıntının çevre illere uzaklığıDepremin Muğla il merkezine uzaklığı 56,59 kilometre olarak hesaplandı. Merkez üssünün diğer illere mesafesi ise şöyle açıklandı:

İl Mesafe Aydın 134,10 kilometre Denizli 135,70 kilometre Burdur 205,30 kilometre Antalya 209,96 kilometre