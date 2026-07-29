Marmaris açıklarında sarsıntı: Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, gece saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz sularında ve 6,47 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının, Çiftlik Adası ve Turunç gibi yerleşim yerleri ile çevre illere olan uzaklık detayları paylaşıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntı, 30 Temmuz 2026 saat 00.55'te Akdeniz'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Marmaris'e 11,48 kilometre uzaklıkta, derinliği ise 6,47 kilometre olarak ölçüldü.
EN YAKIN YERLEŞİM ÇİFTLİK ADASI OLDU
Depremin merkezine en yakın yerleşim noktaları şöyle sıralandı:
- Çiftlik Adası: 8,91 kilometre
- Kargataşı Adası: 8,94 kilometre
- Osmaniye: 10,71 kilometre
- Yılancık Adası: 11,10 kilometre
- Turunç: 11,84 kilometre
Sarsıntının çevre illere uzaklığıDepremin Muğla il merkezine uzaklığı 56,59 kilometre olarak hesaplandı. Merkez üssünün diğer illere mesafesi ise şöyle açıklandı:
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel