Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen hukuki süreç genişliyor. Kapsamlı Cem Küçük soruşturması dahilinde gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tahir Sarıkaya. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

KRİPTO PARA HESAPLARINDAKİ ŞÜPHELİ TRANSFERLER

Soruşturma dosyasında yer alan finansal inceleme detaylarına göre, Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz ve dikkat çekici düzeyde yüksek tutarlı para girişleri ile transferleri saptandı.

Yetkililerin yaptığı teknik takipler sonucunda, hesaba giren bu şüpheli fonların önemli bir kısmının izini kaybettirmek amacıyla çeşitli kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

MASAK RAPORU VE MADDİ MENFAAT İDDİALARI

Soruşturmanın ana odağında yer alan gazeteci Cem Küçük, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyaya delil olarak giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Küçük'ün şahsi hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alınmıştı. Raporlarda, yazarın maddi menfaat karşılığında sosyal medya üzerinden kasıtlı yönlendirme paylaşımları yaptığına dair bulgulara yer verilmiş, aynı zamanda tehdit ve şantaj eylemlerini destekleyen finansal kanıtların da dosyaya eklendiği belirtilmişti.

Tahir Sarıkaya'nın hesaplarındaki kripto trafiğinin, bahsi geçen MASAK raporlarındaki yasa dışı para döngüsüyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.