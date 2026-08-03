6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölüm teslim edildi: Malatya İkizce çiçek bahçesine döndü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat felaketinin ardından Malatya İkizce’de yükselen afet konutlarının son halini paylaştı. Bir zamanlar şantiye halinde olan devasa alan adeta çiçek bahçesine döndü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan "Asrın İnşa Seferberliği" kapsamında deprem bölgesinde tarihi bir başarıya imza atıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü; 11 ilde, 174 ayrı alandaki tam 3 bin 481 şantiyede gece gündüz demeden devasa bir imar hamlesi yürüttü.
Yapılan çalışmaların büyüklüğü nüfus bakımından Litvanya'yı, yüz ölçümü açısından ise Bulgaristan ve İzlanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi ve 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm eksiksiz şekilde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.Bakanlık Malatya İkizce'deki afet konutlarını paylaştı!
MALATYA'DA 79 BİNİ AŞKIN YUVA VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ
Asrın felaketinden en ağır yaraları alan illerin başında gelen Malatya'da da yaralar sarıldı. Şehir genelinde toplamda 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi ve 4 bin 88 iş yeri olmak üzere 79 bin 660 bağımsız bölümün yapımı tamamlanarak anahtarları vatandaşlara teslim edildi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİYDİ, ŞİMDİ ÇİÇEK BAHÇESİ!"
Türkiye'nin en büyük afet şantiyesinin kurulduğu Malatya İkizce bölgesi ise adeta küllerinden yeniden doğdu. TOKİ eliyle tek başına 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği İkizce'deki son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gurur dolu görüntülerle paylaştı.
Bakanlık paylaşımında, "Burası bir zamanlar Türkiye'nin en büyük şantiyesiydi. Şimdi çiçek bahçesi gibi" ifadelerine yer verilerek, dev devlet aklının ve hızlı icraatın depremzede vatandaşlara sunduğu güvenli yaşam alanları bir kez daha gözler önüne serildi.