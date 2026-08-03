6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 455 bin 357 bağımsız bölüm teslim edildi: Malatya İkizce çiçek bahçesine döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü; 11 ilde, 174 ayrı alandaki tam 3 bin 481 şantiyede gece gündüz demeden devasa bir imar hamlesi yürüttü.

Yapılan çalışmaların büyüklüğü nüfus bakımından Litvanya'yı, yüz ölçümü açısından ise Bulgaristan ve İzlanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi ve 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm eksiksiz şekilde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

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