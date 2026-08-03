Çelik, Netanyahu'yu "soykırım şebekesi" olarak nitelendirerek, Gazze'de 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve sağlık tesislerinin hedef alındığını ifade etti.

Gazze’de hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Çelik, "Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN YOK ETMEK"

Paylaşımında Netanyahu'nun amacının Gazze'yi tamamen yok etmek olduğunu savunan Çelik, bunun "insanlığın tüm değerlerine düşmanlık" anlamına geldiğini dile getirdi.