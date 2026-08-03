CANLI YAYIN
Geri

AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye saldırılar düzenlemeye devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

SOYKIRIM ŞEBEKESİ GAZZE'Yİ HEDEF ALDI

Çelik, Netanyahu'yu "soykırım şebekesi" olarak nitelendirerek, Gazze'de 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve sağlık tesislerinin hedef alındığını ifade etti.

Gazze’de hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)Gazze’de hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"BARIŞI HAYATA GEÇİRECEK HER ADIMA DÜŞMAN"

Ömer Çelik, söz konusu saldırıların Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakata varılmasının hemen ardından gerçekleştiğini belirtti.

AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"-3

Çelik, "Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TEK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN YOK ETMEK"

Paylaşımında Netanyahu'nun amacının Gazze'yi tamamen yok etmek olduğunu savunan Çelik, bunun "insanlığın tüm değerlerine düşmanlık" anlamına geldiğini dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımıAK Parti Sözcüsü Çelik'in paylaşımı

Çelik açıklamasını, "Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir." sözleriyle tamamladı.

Dışişleri Bakanlığından İsrailin Gazze saldırılarına sert kınamaDışişleri Bakanlığından İsrailin Gazze saldırılarına sert kınama

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"-5 AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"-6 AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"-7
CHP'yi "Yeni"ler böldü "eski"ler parçalıyor! "Üçüncü Yol"cular Kılıçdaroğlu'na başkaldırma hazırlığında: Kimler adaylık hesabı yapıyor?
SONRAKİ HABER

CHP'de taht oyunları!
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler