AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: "Netanyahu barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenliyor"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'ye saldırılar düzenlemeye devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.
SOYKIRIM ŞEBEKESİ GAZZE'Yİ HEDEF ALDI
Çelik, Netanyahu'yu "soykırım şebekesi" olarak nitelendirerek, Gazze'de 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve sağlık tesislerinin hedef alındığını ifade etti.
"BARIŞI HAYATA GEÇİRECEK HER ADIMA DÜŞMAN"
Ömer Çelik, söz konusu saldırıların Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakata varılmasının hemen ardından gerçekleştiğini belirtti.
Çelik, "Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"TEK AMACI GAZZE'Yİ TAMAMEN YOK ETMEK"
Paylaşımında Netanyahu'nun amacının Gazze'yi tamamen yok etmek olduğunu savunan Çelik, bunun "insanlığın tüm değerlerine düşmanlık" anlamına geldiğini dile getirdi.
Çelik açıklamasını, "Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir." sözleriyle tamamladı.