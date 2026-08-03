15 Temmuz hainleri birer birer yakalanıyor! Sırada o firariler var

Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timindeki firari Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler 15 Temmuz'un firari üst düzey FETÖ'cü darbecilerine çevrildi.

O gece kanlı talimatlar verip başarısız olunca kaçan eski generaller, amiraller, albaylar ve mahrem imamların karıştığı eylemler ve karanlık geçmişleri yeniden gündemde.