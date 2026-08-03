15 Temmuz hainleri birer birer yakalanıyor! Sırada o firariler var
Başkan Erdoğan'a suikast timindeki firari Burkay Kartepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından 15 Temmuz’un firari üst düzey darbecilerine çevrildi. O gece kanlı talimatları verip başarısız olunca kaçan eski generaller, amiraller, albaylar ve mahrem imamların karanlık geçmişleri yeniden gündemde.
Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timindeki firari Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanmasının ardından gözler 15 Temmuz'un firari üst düzey FETÖ'cü darbecilerine çevrildi.
O gece kanlı talimatlar verip başarısız olunca kaçan eski generaller, amiraller, albaylar ve mahrem imamların karıştığı eylemler ve karanlık geçmişleri yeniden gündemde.
General Mehmet Yiğit, DARBE başarılı olsaydı İstanbul'un sıkıyönetim komutanı olacaktı. Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesi, köprüler, SABAH/ATV binası ve TRT'ye saldırı emrini verdi.
Amiral Ayhan Bay, KOD adı 'Abdurrahman'. Gölcük'teki savaş gemilerini Marmara'ya çıkarıp top atışı emrini verdi. Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi derdest etti.
Amiral Mustafa Uğurlu, Askeri Casusluk Kumpası faillerinden. TSK'nın gizli bilgilerini örgüte aktardı. ABD'ye firar etti. Türkiye'ye karşı yurtdışında kara propaganda faaliyeti yürütüyor.
Albay İlhami Polat, Kara Harp Okulu'nda darbeyi yöneten karanlık isimdi. Eşi Suzan Polat, firar etmeden önce "Beni affet, emir Fetullah'tan geldi" dediğini itiraf etti.
Binbaşı Murat Çelebioğlu, FETÖ tarafından devlet imkânlarıyla ABD West Point Akademisi'ne gönderildi. "Yurtta Sulh Biziz" Whatsapp grubunda İstanbul'daki işgali yönetti.
Muğla'da yakalanan Karatepe'nin ardından gözler darbe girişimi bastırılınca kayıplara karışan eski FETÖ'cü generaller Ali Kalyoncu, Mehmet Nail Yiğit, Mehmet Zeki Kıralp; eski amiraller Mustafa Zeki Uğurlu, Ali Suat Aktürk, Ayhan Bay ve alt rütbeli firarilere çevrildi.
Bu isimlerin başında Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu geliyor. Kalyoncu, darbecilerin atama listesinde Ankara sıkıyönetim komutan yardımcısı yapıldı.
Albay Ahmet Gerehan, İstanbul'un işgal planını yaptı ve medya kuruluşlarının yayınlarının kesilmesi emrini verdi.
Darbe gecesi Eşref Akıncı Kışlası'nı ele geçirerek tankları Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sevk etti.
Tankların üzerine çıkan vatandaşlar için "Hiçbirinin araç üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin, indirin" talimatı vererek 16 kişinin şehit olmasına neden oldu.
250 şehit ve 2 bin 686 yaralıdan sorumlu tutuluyor.
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