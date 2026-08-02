Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında teklifin detaylarını açıkladı.

Türkiye'nin bağımsızlığı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit ve gazilerin fedakarlıklarına dikkat çeken Gül, "Şehitlerimizin anne ve babalarına, malul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere, 15 Temmuz gazilerimize yönelik sorunları bu kanun teklifiyle çözüyoruz." dedi.

TEKLİF HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün açıklamalarına göre kanun teklifi şu kritik maddeleri içeriyor:

Malul Sayılmayan Gazilere Unvan ve Maaş: Terörle mücadelede vücuduna mermi veya şarapnel parçası isabet ettiği halde bugüne kadar gazi sayılmayan kahramanlara gazilik unvanı, aylık ve sosyal haklar tanınıyor.

Şehit Anne ve Babalarına Gelir Güvencesi: Vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ve şehitlerin anne-babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor.

Evde Bakım Desteğinde Artış: Bakıma muhtaç gazi ve vazife malullerine sağlanan evde bakım desteği artırılarak hayat standartları yükseltiliyor.

15 Temmuz Gazileri: Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden derece tespiti yapılmayan veya malul sayılmayanlara aylık bağlanması sağlanıyor.

Erbaş, Er, Korucu ve Askeri Öğrenciler: 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş, er, güvenlik korucusu, askeri öğrenci ve sivillerin aylıkları artırılıyor.

BAKAN GÖKTAŞ: "MÜJDE NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA"

Teklifin Meclis'e sunulmasının öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle buluşmuş ve düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Çalışmanın 2 yıldır TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın başkanlığında ve Bakanlık koordinasyonunda titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, çok sayıda kurumun görüşünün alındığı kapsamlı bir hazırlık süreci geçirildiğini vurgulamıştı.

Şehit yakınları ve gazilerin milletin emaneti olduğunu hatırlatan Göktaş, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda bu kesimlere yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma ortaya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ VE İSTİŞARE

Cumhur İttifakı temsilcileri, düzenlemenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Teşkilatı ve MİT personelinin yanı sıra güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin de taleplerine yanıt vereceğini belirtti. Teklifin bu hafta içerisinde TBMM gündeminde görüşülmeye başlanması bekleniyor.