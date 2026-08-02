Avrupa'nın savunma sanayiinde yeni rotası Türkiye

Dünyada artan askeri tehditler karşısında Avrupa ülkeleri, savunma ve güvenlik konusundaki çözümü Türkiye'de arıyor. Bu yönelimin son örneği olan Moldova, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Ankara'da kritik temaslar gerçekleştirdi. Türkiye ile Moldova arasındaki ilk Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı, Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ağırladığı Moldova heyetinde, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ile Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii yer aldı. Savunma altyapısını modernize etmeyi hedefleyen Moldova, bu kapsamda Ankara’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. (Fotoğraflar: AA)