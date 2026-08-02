Avrupa'nın savunma sanayiinde yeni rotası Türkiye
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle Avrupa ülkelerinin güvenilir çözüm ortağı konumuna yükseliyor. Artan askeri tehditlere karşı altyapısını modernize etmek isteyen Moldova, Ankara’da Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında ilk kez düzenlenen Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı, kurumsal ortaklığın temelini attı. Moldova’nın özellikle Türk yapımı elektronik harp, radar ve hava savunma sistemlerine yönelik ilgisi dikkat çekti.
Dünyada artan askeri tehditler karşısında Avrupa ülkeleri, savunma ve güvenlik konusundaki çözümü Türkiye'de arıyor. Bu yönelimin son örneği olan Moldova, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Ankara'da kritik temaslar gerçekleştirdi.
Türkiye ile Moldova arasındaki ilk Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı, Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ağırladığı Moldova heyetinde, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ile Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii yer aldı.
3 SİSTEME İLGİLİLER
Görüşmede Türkiye ile Moldova arasında savunma sanayii alanında atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.
Savunma altyapısını modernize etmek isteyen Moldova'nın, Türk savunma sanayiinin sunduğu elektronik harp, radar ve hava savunma sistemlerine ilgi duyduğu öğrenildi.
ÖNEMLİ ADIM
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine kurumsal bir zemin kazandıran bu toplantının, ortak çalışma başlıklarının belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
ASELSAN'A ZİYARET
Ankara temasları kapsamında Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarından ASELSAN'ı ziyaret eden Moldovalı bakanlar, Genel Müdür Ahmet Akyol ile bir araya geldi.
MOLDOVA'NIN GÜCÜNÜ ARTIRACAK TEKNOLOJİ BİZDE
Ziyarete ilişkin bilgi veren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Görüşmemizde, dost ülke Moldova'nın savunma kabiliyetlerinin artırılmasına sunabileceğimiz katkıları ve iş birliği fırsatlarımızı ele aldık. Küresel alanda güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz." dedi.