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Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun

TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Çalışma hayatı ve adalet alanındaki talepler öne çıkarken, vatandaşlar kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörünün yasaklanmasından AVM'lerin pazar günleri kapatılmasına, kamu personeline 4 günlük çalışma düzeninden annelere asgari ücret verilmesine kadar dikkat çeken çok sayıda öneriyi Meclise iletti.

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Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun

TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Komisyonun aylık faaliyet raporuna göre başvuruların önemli bölümü çalışma ve sosyal güvenlik ile adalet alanlarında yoğunlaştı. En fazla dilekçe ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den gönderildi.

Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadın vatandaşlar tarafından yapıldı. Dilekçelerde gündelik yaşamı ilgilendiren çok sayıda öneri ve talep yer aldı.

Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun-2

VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Komisyona iletilen başvurular arasında kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşulmasının yasaklanması talebi öne çıktı.

Bunun yanı sıra öne çıkan bir diğer talepler şu şekilde:

Dikkat Çeken Talep
Açıklama
Cep telefonu hoparlörü
Kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşulmasının yasaklanması talep edildi.
AVM'lerin çalışma günleri
AVM'lerin pazar günleri kapalı olması önerildi.
Kamu personelinin çalışma süresi
Kamu personelinin haftada 4 gün çalışması yönünde öneri sunuldu.
Annelere asgari ücret
Annelere asgari ücret verilmesi talep edildi.
Çocuk başına destek
Çocuk başına asgari ücret düzeyinde destek sağlanması önerildi.
Bedelli askerlik eğitimi
Bedelli askerlik eğitimine isteğe bağlı insansız hava sistemleri ve FPV dron kullanım modülü eklenmesi talep edildi.
Okul bahçeleri
Okul bahçelerinin yaz tatilinde mahalle çocuklarına açılması istendi.
Özel dedektiflik şirketleri
Özel dedektiflik şirketlerinin yasaklanması talep edildi.
Seçmenlerin oy hakkı
Seçimlerde seçmenlere yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilmesi istendi.
Yazlık ve kışlık başkent
İstanbul'un kışlık, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması önerildi.
Sivri uçlu bıçaklar
Sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması talep edildi.
Başlık parası
Başlık parası uygulamasına son verilmesi istendi.
Kamu personeli alımları
Kamu personeli alımlarında akademik not ortalamasının esas alınması önerildi.
Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımı
Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, duyuru ve bilgilendirmelerin resmi internet siteleri ile yerli dijital platformlar üzerinden yapılması istendi.
Suç olaylarının önlenmesi
Sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması talep edildi.
Ege yerine Efe ismi önerisi
Ege isminin kullanımının yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi istendi.
Afet durumlarında kiraların sabit tutulması
Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiraların 2 yıl boyunca sabit tutulması talep edildi.

Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun-3
KOMİSYON TALEPLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruların ilgili kurumlara iletilmesini sağlayarak çözüm süreçlerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde TOKİ tarafından teslim edilen bir konuttaki imalat kusurlarına ilişkin başvuru üzerine ilgili kurumlarla görüşülerek eksikliklerin giderilmesi sağlandı.

Ayrıca Şanlıurfa'da spor kompleksi yapılması, Eskişehir'de parkta yaşanan gece gürültüsünün önlenmesi, İstanbul'daki ruhsatsız tekstil işletmesine yönelik inceleme yapılması ve Konya'nın Karatay ilçesindeki kaçak su kuyularına ilişkin başvurular da ilgili kurumlara iletilerek sürece katkı sağlandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımını sağlayan en önemli demokratik mekanizmalardan biri olduğunu belirtti. Karamık, Komisyona ulaşan başvuruların toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve sorunlarını yansıttığını ifade ederek, bu taleplerin çözüm süreçlerine ışık tuttuğunu ve demokratik katılımı güçlendirdiğini söyledi.

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