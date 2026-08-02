Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun

TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Komisyonun aylık faaliyet raporuna göre başvuruların önemli bölümü çalışma ve sosyal güvenlik ile adalet alanlarında yoğunlaştı. En fazla dilekçe ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den gönderildi.

Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadın vatandaşlar tarafından yapıldı. Dilekçelerde gündelik yaşamı ilgilendiren çok sayıda öneri ve talep yer aldı.