Vatandaştan dikkat çeken talepler: AVM'ler pazar günleri kapatılsın, İstanbul kışlık başkent olsun
TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Çalışma hayatı ve adalet alanındaki talepler öne çıkarken, vatandaşlar kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörünün yasaklanmasından AVM'lerin pazar günleri kapatılmasına, kamu personeline 4 günlük çalışma düzeninden annelere asgari ücret verilmesine kadar dikkat çeken çok sayıda öneriyi Meclise iletti.
TBMM Dilekçe Komisyonuna temmuz ayında 1610 başvuru ulaştı. Komisyonun aylık faaliyet raporuna göre başvuruların önemli bölümü çalışma ve sosyal güvenlik ile adalet alanlarında yoğunlaştı. En fazla dilekçe ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den gönderildi.
Temmuz ayında Komisyona iletilen başvuruların 207'si kadın vatandaşlar tarafından yapıldı. Dilekçelerde gündelik yaşamı ilgilendiren çok sayıda öneri ve talep yer aldı.
VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇEKEN TALEPLER
Komisyona iletilen başvurular arasında kamusal alanlarda cep telefonu hoparlörü açık şekilde konuşulmasının yasaklanması talebi öne çıktı.
Bunun yanı sıra öne çıkan bir diğer talepler şu şekilde:
KOMİSYON TALEPLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR
TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruların ilgili kurumlara iletilmesini sağlayarak çözüm süreçlerine katkı sunmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde TOKİ tarafından teslim edilen bir konuttaki imalat kusurlarına ilişkin başvuru üzerine ilgili kurumlarla görüşülerek eksikliklerin giderilmesi sağlandı.
Ayrıca Şanlıurfa'da spor kompleksi yapılması, Eskişehir'de parkta yaşanan gece gürültüsünün önlenmesi, İstanbul'daki ruhsatsız tekstil işletmesine yönelik inceleme yapılması ve Konya'nın Karatay ilçesindeki kaçak su kuyularına ilişkin başvurular da ilgili kurumlara iletilerek sürece katkı sağlandı.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımını sağlayan en önemli demokratik mekanizmalardan biri olduğunu belirtti. Karamık, Komisyona ulaşan başvuruların toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve sorunlarını yansıttığını ifade ederek, bu taleplerin çözüm süreçlerine ışık tuttuğunu ve demokratik katılımı güçlendirdiğini söyledi.
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