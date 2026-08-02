İstanbul'da İBB Meclisi ve belediyelerde denge değişti

AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında CHP'den istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.

Yolsuzluk soruşturmaları, taht kavgaları ve bölünme sancıyla sarsılan CHP'de yerel seçimlerden bu yana süren erime, AK Parti'yi megakentte yeniden birinci parti konumuna yükseltti.

Katılımlarla birlikte AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye sayısı 19'a yükselirken, CHP'nin yönettiği belediye sayısı 18'e geriledi.

İstanbul'da iki ilçe belediyesi ise kayyum tarafından yönetiliyor.