İstanbul'da İBB Meclisi ve belediyelerde denge değişti
İstanbul’da CHP belediyelerindeki tutuklama ve istifa dalgası, yerel yönetimlerdeki dengeleri AK Parti lehine değiştirdi. CHP’den ayrılan 3 belediye başkanının katılımıyla AK Parti, İstanbul’da ilçe belediye sayısında CHP’yi geride bırakarak 19 ilçede yetkiyi eline aldı. İBB Meclisinde ise CHP’nin üye sayısı 157’ye geriledi, Cumhur İttifakı sandalye sayısını 138’e çıkardı. 10 üyenin daha geçmesi halinde İBB Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı oluşturacak.
Yolsuzluk soruşturmaları, taht kavgaları ve bölünme sancıyla sarsılan CHP'de yerel seçimlerden bu yana süren erime, AK Parti'yi megakentte yeniden birinci parti konumuna yükseltti.
AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında CHP'den istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
Katılımlarla birlikte AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye sayısı 19'a yükselirken, CHP'nin yönettiği belediye sayısı 18'e geriledi.
İstanbul'da iki ilçe belediyesi ise kayyum tarafından yönetiliyor.
İSTANBUL MECLİSİNDE BÜYÜK ERİME
İBB Meclisi'nde oluşan üye dağılımı da CHP aleyhine şekillendi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'yle birlikte İBB Meclisi'nde CHP'nin 186, Cumhur İttifakı'nın 130 üyesi bulunuyordu.
Yaşanan gelişmeler neticesinde CHP grubunun üye sayısı 157'ye düşerken Cumhur İttifakı 138 üyeye ulaştı.
CHP bünyesindeki 157 meclis üyesinin 17'sini ise yerel seçimlerde Kent Uzlaşısı çerçevesinde listelere giren DEM Partili isimler oluşturuyor.
CHP'DEN 10 ÜYE DAHA GİDERSE
Mevcut sandalye yapısında CHP grubundan 10 meclis üyesinin Cumhur İttifakı'na katılması durumunda CHP'nin üye sayısı 147'ye gerileyecek, Cumhur İttifakı 148 üyeyle çoğunluğu sağlamış olacak.
YENİCİLERİN HESABI ŞAŞTI
Mevcut aritmetik Yeni Parti'nin de planlarını alt üst ediyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın İmamoğlu'nun talimatıyla olası CHP'den istifası durumunda meclis üyeleri arasında yaşanabilecek çatlak, CHP'yi İBB Meclisi'nde ikinci parti konumuna düşürecek.
İLÇELERDE AK PARTİ YENİDEN ÖNDE
İlçe belediyelerinde aritmetik değişti.
Yerel Seçimler sonucunda CHP 26, AK Parti 13 belediye kazanmıştı.
Son geçişlerle birlikte İstanbul'da CHP'nin belediye sayısı 18'e düştü, AK Parti'nin belediye sayısı 19'a yükseldi.
Değişiklik yaşanan ilçeler şöyle sıralandı:
- Esenyurt: CHP'li Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle belediyeye kayyum atandı.
- Bayrampaşa: Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP kazandı. AK Parti grubunun itirazı üzerine yenilenen seçimi AK Partili İbrahim Akın kazandı.
- Beykoz: Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı. Seçimi kazanan CHP'li Özlem Vural Gürzel istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
- Gaziosmanpaşa: CHP'li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası Meclisteki seçimi AK Partili Eray Karadeniz kazandı.
- Şişli: İBB operasyonları kapsamında tutuklanan Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı, belediyeye kayyum atandı.
- Tuzla: CHP'den aday olup kazanan Eren Ali Bingöl CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.
- Şile: CHP'li Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasıyla başkanvekili seçilen Sacit Terzi, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.
- Çekmeköy: CHP'den seçilen Orhan Çerkez partiyle yollarını ayırıp AK Parti saflarına geçti.