İstanbul'da 3-5 Ağustos geceleri bu yollar kapalı! Sürücüleri alternatif rotalar bekliyor

İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos gecelerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki bazı bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Yenikapı Etkinlik Alanı çevresindeki bazı yollar için de 16 Ağustos'a kadar sürecek ayrı bir trafik düzenlemesi uygulanacak.

KÖPRÜ BAĞLANTILARI DÖRT SAAT KAPALI KALACAK

"Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri nedeniyle yapılacak düzenleme, 3-5 Ağustos tarihleri arasında her gece saat 01.00'de başlayacak ve 05.00'te sona erecek.

Bu saatler arasında Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan bazı katılım noktaları kapatılacak.

Trafiğe kapalı olacak noktalar şöyle: Beylerbeyi Köprü Katılımı Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı Altunizade Kavşağı Tophanelioğlu Caddesi Köprü Katılımı

D-100'DEN KÖPRÜ YÖNÜNE GEÇİŞ SINIRLANDIRILACAK

D-100 Karayolu'nun kuzey yönünde ilerleyen araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine geçişine, Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren izin verilmeyecek.

Trafik, Ümraniye-Şile ve Altunizade yönlerine aktarılacak.

Gece saatlerinde Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler şu güzergahları kullanabilecek:

Avrasya Tüneli

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi

D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli

TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

YENİKAPI ÇEVRESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME

AA'nın aktardığına göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak programlar nedeniyle bazı yollar 16 Ağustos'a kadar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak.

Düzenleme 3-10 Ağustos tarihleri arasında uygulanmayacak. Diğer günlerde yollar saat 12.00'den programın bitimine kadar kapalı kalacak.

Ulaşıma kapatılacak noktalar şunlar: Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı Vefa Karakurdu Üst Geçidi Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO arasındaki iç bölümde kalan tali yol Bu bölgedeki sürücüler alternatif güzergah olarak sahil yolunu ve Kennedy Caddesi'ni kullanabilecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)