İstanbul'da 3-5 Ağustos geceleri bu yollar kapalı! Sürücüleri alternatif rotalar bekliyor
İstanbul'da belgesel çekimleri ve Yenikapı Etkinlik Alanı programları nedeniyle iki kritik noktada trafik düzenlemesine gidiliyor. 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları 4 saat süreyle kapatılırken, Yenikapı çevresindeki kısıtlamalar 16 Ağustos'a kadar sürecek. İşte gece saatlerinde yola çıkacak sürücülerin bilmesi gereken alternatif rotalar ve kapatılacak tüm güzergahlar.
İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos gecelerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki bazı bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Yenikapı Etkinlik Alanı çevresindeki bazı yollar için de 16 Ağustos'a kadar sürecek ayrı bir trafik düzenlemesi uygulanacak.
KÖPRÜ BAĞLANTILARI DÖRT SAAT KAPALI KALACAK
"Asırlık Gece" belgeselinin çekimleri nedeniyle yapılacak düzenleme, 3-5 Ağustos tarihleri arasında her gece saat 01.00'de başlayacak ve 05.00'te sona erecek.
Bu saatler arasında Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşımı sağlayan bazı katılım noktaları kapatılacak.
D-100'DEN KÖPRÜ YÖNÜNE GEÇİŞ SINIRLANDIRILACAK
D-100 Karayolu'nun kuzey yönünde ilerleyen araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine geçişine, Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren izin verilmeyecek.
Trafik, Ümraniye-Şile ve Altunizade yönlerine aktarılacak.
Gece saatlerinde Avrupa Yakası'na geçmek isteyen sürücüler şu güzergahları kullanabilecek:
- Avrasya Tüneli
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
- İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi
- D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli
- TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
YENİKAPI ÇEVRESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME
AA'nın aktardığına göre, Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak programlar nedeniyle bazı yollar 16 Ağustos'a kadar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak.
Düzenleme 3-10 Ağustos tarihleri arasında uygulanmayacak. Diğer günlerde yollar saat 12.00'den programın bitimine kadar kapalı kalacak.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)