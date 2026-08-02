Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Listede 55 şüpheli var: CHP'li Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz'da yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 zanlı adliyeye sevk edildi.
CHP'li Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli 30 Temmuz 2026 günü sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda gözaltı işlemleri tamamlandı
İFADE VERECEK
CHP'li Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları ve diğer zanlıların Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Beşikçioğlu ve beraberindeki zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Ankara Batı Adliyesi'ne götürülecek.
DELİLLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.
Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
CHP'Lİ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in gözaltına alındığı açıklandı.
GÖZALTI LİSTESİNDE SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ DE VAR
Operasyon kapsamında ayrıca belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler, ETİMKENT A.Ş.'nin yöneticileri, belediye personeli, eski çalışanlar, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediyeyle iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.
55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık açıklamasında, FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.
Şüpheli listesinde bulunan 55 kişinin tamamının gözaltına alındığı belirtilirken, 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerinin planlandığı, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
MART AYINDA DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin "Zimmet" suçundan soruşturma başlatmış, operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.