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Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Listede 55 şüpheli var: CHP'li Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz'da yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Listede 55 şüpheli var: CHP'li Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 zanlı adliyeye sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Etimesgut Belediyesi’ne operasyon!

CHP'li Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli 30 Temmuz 2026 günü sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Etimesgut Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)


Başsavcılığın açıklamasına göre, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Video Oynatma İkonu Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda gözaltı işlemleri tamamlandı

İFADE VERECEK

CHP'li Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları ve diğer zanlıların Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Beşikçioğlu ve beraberindeki zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Ankara Batı Adliyesi'ne götürülecek.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Listede 55 şüpheli var: CHP'li Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi-3

DELİLLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.

Beşikçioğlu gözaltı işlemi sonrası sağlık kontrolüne getirildi.Beşikçioğlu gözaltı işlemi sonrası sağlık kontrolüne getirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Seyid Hamid’i Haşimi isimli şahsın İstanbul Standart Katı Atık isimli iş yeri kasasından çıkan para, döviz, çek ve senetlere el koyma işlemi yapıldı.Seyid Hamid’i Haşimi isimli şahsın İstanbul Standart Katı Atık isimli iş yeri kasasından çıkan para, döviz, çek ve senetlere el koyma işlemi yapıldı.

CHP'Lİ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in gözaltına alındığı açıklandı.

Şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında ayrıca belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler, ETİMKENT A.Ş.'nin yöneticileri, belediye personeli, eski çalışanlar, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediyeyle iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

S.N.
Ad Soyad
Meslek Bilgisi
1
Erdal BEŞİKÇİOĞLU
Belediye Başkanı
2
Mutlu KERİMOĞLU
Belediye Başkan Yardımcısı
3
Taylan ÖZGÜVEN
Belediye Başkan Yardımcısı
4
İhsan Bahri BELLEK
Belediye Başkan Yardımcısı
5
Atilla AKYÜREK
Belediye Başkan Yardımcısı
6
Ali COŞAR
Sosyal Yardım İşleri Müdürü
7
Tarhan ÖZKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
8
Serpil ZENGİN
İmar ve Şehircilik Müdürü
9
Muzaffer ÇAKIR
ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü
10
Levent BOZKURT
Destek Hizmetleri Müdürü
11
Zülküf SANCAR
Zabıta Müdürü
12
Özkan TOSUN
Emlak ve İstimlak Müdürü
13
Yusuf AKBULUT
Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili
14
Koray YILDIZ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
15
Rıza Emrah ALTINOK
Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
16
Fatma ŞÖLEN KARA
Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
17
Adem DAŞÇI
Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi
18
Yunus ACAR
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli
19
Cem Berk ERDİNÇ
Belediye Başkanı Danışmanı
20
Hüseyin YILMAZ
Belediye Başkan Koruması
21
Baki GÖKDEMİR
İhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı
22
İlay ALKAN
İhale Komisyonu Üyesi
23
Hüseyin ÜNLÜ
İhale Komisyonu Üyesi
24
Seçil DÜŞER
Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
25
Onur TULUNAY
Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
26
Perrin Özge KARABAŞ
Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
27
Burak Berat POLAT
Mühendis
28
Şakir YILDIZ
Mühendis
29
Seyfi GEYİK
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
30
Fatih İbrahim SÖNMEZ
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
31
Songül BAL
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
32
Bahadır Çağrı KEKEVİ
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
33
Ayten AKPINAR
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
34
Tahsin ÇELİK
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
35
Fethi Kaan ALGAN
ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi
36
Hasan BÜYÜKLİ
ETİMKENT İşçisi
37
Ozan YİĞİT
CHP Meclis Üyesi
38
Gürcan KARABAŞ
CHP İlçe Başkan Yardımcısı
39
Aykut CANİKLİ
CHP Çankaya Meclis Üyesi
40
Çağdaş BİLGİN
Eski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven'in akrabası)
41
Atilla ERYİĞİT
FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
42
Seher ERYİĞİT
FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
43
Eda ŞEN ERYİĞİT
FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi
44
Hanife Nur BAYRAM
Yosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi
45
Zahide TÜRKMEN
Yosun Firma Yetkilisi
46
Koray PERKTAŞ
Firma Yetkilisi
47
Mustafa YÜCEL
Bayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi
48
Engin PİRİNÇCİ
Standart Katı Atık Firma Çalışanı
49
Seyit Hamid HAŞİMİ
Standart Katı Atık Firma Yetkilisi
50
Bülent DEMİRPENÇE
TBD Group A.Ş. Yetkilisi
51
Seyhan DEMİRPENÇE
TBD Group A.Ş. Yetkilisi
52
Seyit KARLI
Seka Tıp Merkezi Yetkilisi
53
Furkan HACIFAZLIOĞLU
HFO İnşaat Firması Yetkilisi
54
Mehmet Kamil ÖZDURDU
Ritim Bilgisayar Firma Yetkilisi
55
Hasan CEYHAN
İş Takipçisi

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi.

Şüpheli listesinde bulunan 55 kişinin tamamının gözaltına alındığı belirtilirken, 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerinin planlandığı, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Etimesgut Belediyesi ihale komisyonu odasına baskın!

MART AYINDA DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin "Zimmet" suçundan soruşturma başlatmış, operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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