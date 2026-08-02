Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in gözaltına alındığı açıklandı.

CHP'Lİ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Şüpheliler gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ DE VAR



Operasyon kapsamında ayrıca belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler, ETİMKENT A.Ş.'nin yöneticileri, belediye personeli, eski çalışanlar, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediyeyle iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

S.N. Ad Soyad Meslek Bilgisi 1 Erdal BEŞİKÇİOĞLU Belediye Başkanı 2 Mutlu KERİMOĞLU Belediye Başkan Yardımcısı 3 Taylan ÖZGÜVEN Belediye Başkan Yardımcısı 4 İhsan Bahri BELLEK Belediye Başkan Yardımcısı 5 Atilla AKYÜREK Belediye Başkan Yardımcısı 6 Ali COŞAR Sosyal Yardım İşleri Müdürü 7 Tarhan ÖZKAYA Mali Hizmetler Müdürü 8 Serpil ZENGİN İmar ve Şehircilik Müdürü 9 Muzaffer ÇAKIR ETİMKENT A.Ş. Genel Müdürü 10 Levent BOZKURT Destek Hizmetleri Müdürü 11 Zülküf SANCAR Zabıta Müdürü 12 Özkan TOSUN Emlak ve İstimlak Müdürü 13 Yusuf AKBULUT Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekili 14 Koray YILDIZ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli 15 Rıza Emrah ALTINOK Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli 16 Fatma ŞÖLEN KARA Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli 17 Adem DAŞÇI Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi 18 Yunus ACAR Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli 19 Cem Berk ERDİNÇ Belediye Başkanı Danışmanı 20 Hüseyin YILMAZ Belediye Başkan Koruması 21 Baki GÖKDEMİR İhale Komisyonu Üyesi / Muayene Kabul Komisyonu Başkanı 22 İlay ALKAN İhale Komisyonu Üyesi 23 Hüseyin ÜNLÜ İhale Komisyonu Üyesi 24 Seçil DÜŞER Muayene Kabul Komisyonu Üyesi 25 Onur TULUNAY Muayene Kabul Komisyonu Üyesi 26 Perrin Özge KARABAŞ Muayene Kabul Komisyonu Üyesi 27 Burak Berat POLAT Mühendis 28 Şakir YILDIZ Mühendis 29 Seyfi GEYİK ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 30 Fatih İbrahim SÖNMEZ ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 31 Songül BAL ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 32 Bahadır Çağrı KEKEVİ ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 33 Ayten AKPINAR ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 34 Tahsin ÇELİK ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 35 Fethi Kaan ALGAN ETİMKENT Yönetim Kurulu Üyesi 36 Hasan BÜYÜKLİ ETİMKENT İşçisi 37 Ozan YİĞİT CHP Meclis Üyesi 38 Gürcan KARABAŞ CHP İlçe Başkan Yardımcısı 39 Aykut CANİKLİ CHP Çankaya Meclis Üyesi 40 Çağdaş BİLGİN Eski Belediye Çalışanı (Taylan Özgüven'in akrabası) 41 Atilla ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi 42 Seher ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi 43 Eda ŞEN ERYİĞİT FMT Global, Kule Medikal ve AER Group Firma Yetkilisi 44 Hanife Nur BAYRAM Yosun Ambalaj İsimli Firma Yetkilisi 45 Zahide TÜRKMEN Yosun Firma Yetkilisi 46 Koray PERKTAŞ Firma Yetkilisi 47 Mustafa YÜCEL Bayrak Alımı Yapılan Firma Yetkilisi 48 Engin PİRİNÇCİ Standart Katı Atık Firma Çalışanı 49 Seyit Hamid HAŞİMİ Standart Katı Atık Firma Yetkilisi 50 Bülent DEMİRPENÇE TBD Group A.Ş. Yetkilisi 51 Seyhan DEMİRPENÇE TBD Group A.Ş. Yetkilisi 52 Seyit KARLI Seka Tıp Merkezi Yetkilisi 53 Furkan HACIFAZLIOĞLU HFO İnşaat Firması Yetkilisi 54 Mehmet Kamil ÖZDURDU Ritim Bilgisayar Firma Yetkilisi 55 Hasan CEYHAN İş Takipçisi

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.