Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen 'Depozito Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde Mobil DOA uygulamasıyla, depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler de sisteme dahil olabilecek. Vatandaşlar iade ettikleri her DOA logolu ambalaj için 1 TL, sisteme katılan esnaf ise teslim aldığı her ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen 'DOA Sistemi'nde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye giriyor. 'Mobil DOA' adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek. 'Dbys.gov.tr' üzerinden 'Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.