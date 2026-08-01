Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos’ta toplanıyor! TSK’da terfi ve görev süreleri masaya gelecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katılacak.

Toplantıda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak.

YAŞ için geri sayım: TSK’da terfi ve atamalar masada (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

TERFİ VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLECEK

Şurada general, amiral ve albayların terfi durumları ile emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE GÖZLER GÖREV SÜRELERİNDE

Geçen yıl görevlerine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Görev süreleri sona eren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

İki komutanın emekliye sevk edilmesi halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı öne çıkıyor.