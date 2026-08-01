İstanbul Valisi Gül'den okullara mescit ve sokak hayvanları açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte hayata geçirilen projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin okullardaki ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sokaklardaki can güvenliğini tehdit eden sahipsiz hayvan sorununa yönelik yeni adımlar atılıyor. Gül, yapılan düzenlemelerde hem velilerin taleplerini hem de çocukların güvenliğini merkeze aldıklarını vurguladı.
İstanbul Valisi Gül A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gül, okullarda güvenlik için yeni mescitler inşa edileceğini söyledi. Megakentteki sahipsiz hayvanların toplanma süreci ise üç ay içinde tamamen bitirilecek.
MESCİT UYGULAMASI İHTİYAÇTAN DOĞDU
Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, okul aile birlikleri, öğretmenler ve öğrencilerden bu yönde yoğun talepler geldiğini ifade etti. Mevcut okullarda belli ölçüde mescitler bulunmasına rağmen, özellikle cuma namazı kılınabilmesi için daha geniş ve standartlara uygun alanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.
Geçmişte okulların fiziki altyapısının yetersiz olduğunu hatırlatan Gül, yeni projelerle fiziki standartların yükseltildiğini; öğretmenler odası, kütüphane ve laboratuvar gibi alanların yanı sıra uygun yerlere cuma mescitleri de planlandığını aktardı.
Uygulamanın temelinde güvenlik ve zaman tasarrufu yatıyor. Cuma namazı saatlerinde öğrencilerin okul dışına çıkıp geri dönmesinin zaman kaybına ve güvenlik risklerine yol açtığı belirtiliyor. Bu düzenlemeyle öğrencilerin okul sınırları içinde kalması sağlanarak, velilerin güvenlik endişelerinin giderilmesi hedefleniyor.
ÖZEL VEYA DEVLET OKULU FARK ETMEYECEK
Fiziki imkanları kısıtlı olan okullar içinse "terzi usulü" bir çalışma yürütülüyor. Alan yetersizliği olan yerlerde mevcut imkanlar değerlendirilirken, yeni okullar hizmete girdikçe bu hizmetin her noktaya ulaştırılması planlanıyor. Özel veya devlet okulu ayrımı yapılmaksızın bu ihtiyacın topyekun gündemden çıkarılması amaçlanıyor.
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI ÜÇ AY İÇİNDE TOPLANACAK
İstanbul'un gündemindeki bir diğer kritik konu olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da hız kazanmış durumda. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın kalmaması hedefleniyor.
Vali Gül, İstanbul'daki sahipsiz hayvanların yüzde 80'inin toplandığını ve mevcut tempoyla en fazla üç ay içerisinde bu sorunun tamamen çözüleceğini belirtti. Toplanan hayvanların sahiplendirileceği ya da barınak ve doğal yaşam alanlarına alınacağı ifade edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan son değişiklikler, belediyelere sahipsiz köpekleri toplayarak bakımevlerine alma ve rehabilite etme kesin yükümlülüğü getirmişti. İstanbul Valiliği'nin yürüttüğü bu hızlı toplama operasyonu, söz konusu yasal düzenlemenin sahaya yansıyan en kapsamlı adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sürecin hızlandırılması için ilçe belediyeleriyle eş güdüm içerisinde çalışıldığını vurgulayan Gül, işlemlerin ne kadar erken tamamlanırsa vatandaşların da o kadar rahat edeceğinin altını çizdi.