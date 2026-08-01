İstanbul Valisi Gül A Haber'e açıklamalarda bulundu. Gül, okullarda güvenlik için yeni mescitler inşa edileceğini söyledi. Megakentteki sahipsiz hayvanların toplanma süreci ise üç ay içinde tamamen bitirilecek. MESCİT UYGULAMASI İHTİYAÇTAN DOĞDU Okullarda başlatılan mescit uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül, okul aile birlikleri, öğretmenler ve öğrencilerden bu yönde yoğun talepler geldiğini ifade etti. Mevcut okullarda belli ölçüde mescitler bulunmasına rağmen, özellikle cuma namazı kılınabilmesi için daha geniş ve standartlara uygun alanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Okullarda mescit projesi hayata geçiyor. (Fotoğraflar: A Haber, AA) Geçmişte okulların fiziki altyapısının yetersiz olduğunu hatırlatan Gül, yeni projelerle fiziki standartların yükseltildiğini; öğretmenler odası, kütüphane ve laboratuvar gibi alanların yanı sıra uygun yerlere cuma mescitleri de planlandığını aktardı. Uygulamanın temelinde güvenlik ve zaman tasarrufu yatıyor. Cuma namazı saatlerinde öğrencilerin okul dışına çıkıp geri dönmesinin zaman kaybına ve güvenlik risklerine yol açtığı belirtiliyor. Bu düzenlemeyle öğrencilerin okul sınırları içinde kalması sağlanarak, velilerin güvenlik endişelerinin giderilmesi hedefleniyor. ÖZEL VEYA DEVLET OKULU FARK ETMEYECEK Fiziki imkanları kısıtlı olan okullar içinse "terzi usulü" bir çalışma yürütülüyor. Alan yetersizliği olan yerlerde mevcut imkanlar değerlendirilirken, yeni okullar hizmete girdikçe bu hizmetin her noktaya ulaştırılması planlanıyor. Özel veya devlet okulu ayrımı yapılmaksızın bu ihtiyacın topyekun gündemden çıkarılması amaçlanıyor.