Kahramanmaraş’ta konut seferberliği: 4 bin 500 yeni sosyal konut
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası tamamlanan Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi ve çevre yatırımlarının açılışında önemli mesajlar verdi. Kentte 74 bin konutun teslim edildiğini belirten Kurum, “Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamında yapımı süren 8 bin 200 konuta ilave olarak, evi olmayan ve depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için yaklaşık 4 bin 500 sosyal konutun daha hayata geçirileceğini açıkladı. Kurum ayrıca yangınlardan zarar gören vatandaşların yuvalarının da yeniden yapılacağını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, kentte yapımı süren 8 bin 200 konuta ilave olarak yaklaşık 4 bin 500 sosyal konutun daha hayata geçirileceğini duyurdu.
Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında tamamlanan Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi ve çevre yatırımlarının açılış törenine katıldı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Kurum, son günlerde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
YANGIN BÖLGELERİNDE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'de ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere toplam 68 bağımsız bölümün tespit edildiğini açıkladı.
Yangından zarar gören vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen Ödemiş, Sındırgı ve Karabük'te teslimlere başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır, milletimiz sizinle beraberdir."
"BİZ SÖZ VERDİYSEK YAPARIZ"
Deprem sonrası yürütülen çalışmalara yönelik eleştirilere de değinen Bakan Kurum, arama kurtarma çalışmalarının hemen ardından konutların inşasına kısa sürede başlandığını söyledi.
Kurum, şöyle konuştu:
"Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına, daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın insafına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır, eserle tamamlanır. O gün birileri felaketin karşısında ellerini ovuşturdu.
Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimizin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. 'Yapamazlar.' dediler. 'Yetişemezler.' dediler. 'Bu şehirleri ayağa kaldıramazlar.' dediler. 'Devlet yok, devlet' dediler. Peki devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının ilk temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimiz gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı, 500 bin konutu kim yaptı? Biz tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik. Onların her 'Yapamazsınız.' sözüne karşı bir temel attık. Her 'yetişemezsiniz' iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik.
Her 'Bu yükün altında kalırsınız' cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. Kimin millet için kimin kendi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Bu millet, mesele devleti, mesele istikbali olduğunda 'ya devlet başa, ya kuzgun leşe' diyen, her türlü yalanı, iftirayı elinin tersiyle iten bir millettir."
KAHRAMANMARAŞ'TA 74 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde seferberlik yürüttüğünü belirtti.
Şubat ayında "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında kurası çekilen 8 bin 200 konutun yapımının sürdüğünü ifade eden Kurum, şöyle devam etti:
"Hamdolsun bugün enkazların yerinde dimdik yükselen 74 bin sağlam yuvamıza bakıyoruz ve sonsuz şükrediyoruz. Tabii bizim işimiz çalışmak, namımız gayrettir. 74 bin yuvayı teslim ettik diye işimiz bitti sanmayın. Kahramanmaraş'taki her bir kardeşimizin yüzü gülene kadar bizim için bu mücadele tamamlanmış sayılmaz. Şubat ayında 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyamızla kurasını çektiğimiz 8 bin 200 yeni konutumuzu da süratle tamamlayacağız. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi en güvenli, huzurlu ve sıcak yuvalarına kavuşturacağız."
4 BİN 500 YENİ SOSYAL KONUT GELİYOR
Bakan Kurum, deprem bölgesine ayrılan ek kontenjan kapsamında Kahramanmaraş'ta yeni bir sosyal konut kampanyasının başlatılacağını açıkladı.
Kurum, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:
"Buradan bir müjde daha vereyim. Deprem bölgesine ek kontenjanımızı fazla ayıracağımızı söylemiştik. Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda, yapmış olduğumuz 8 bin 200 konuta ilave olarak burada evi olmayan, depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve yaklaşık 4 bin 500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz."
KENT MEYDANI VE TOPTANCILAR SİTESİ KAPILARINI AÇTI
Kent Meydanı ve Çarşı Projesi kapsamında 116 ticari birimin tamamlandığını belirten Kurum, projede 424 araçlık kapalı otopark ile 12 bin metrekarelik yeşil alanın da vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.
Depremde zarar gören esnaf için yeniden inşa edilen ve 118 dükkandan oluşan Toptancılar Sitesi'nin de tamamlandığını bildiren Kurum, "Burada da kepenkler umutla açılacak, esnafımız kazanacak, Maraş kazanacak." dedi.
YIKINTI ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR
Bakan Kurum, şehir merkezinde oluşan 750 bin metreküp yıkıntı atığının ekonomiye kazandırılması amacıyla geri kazanım tesisi kurulduğunu söyledi.
Afşin'de Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi'nin de hizmete alındığını belirten Kurum, Onikişubat ilçesinde Türkiye'nin sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanının oluşturulduğunu ifade etti.
Proje kapsamında 3 bin fidan ve bitkinin toprakla buluşturulduğu bildirildi.
62 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI
Depozito Yönetim Sistemi'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını kaydeden Bakan Kurum, sistemin ilk ayında 2 milyon 635 bini aşkın vatandaşın çevre hareketine katıldığını açıkladı.
Kurum, bu süreçte 62 milyon 281 bin ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.
Törende AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından deprem sonrası yeniden yapılanma kapsamında tamamlanan Kent Meydanı ve Çarşı Projesi, Toptancılar Sitesi ile çevre yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirildi.
Program kapsamında hak sahiplerine iş yerlerinin anahtarları teslim edilirken, çevre alanındaki çalışmaları dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine "Yeşil Ruhsat" takdim edildi.