Sözde fenomen dini değerleri aşağıladı! TikTok'ta müstehcen içeriğe gözaltı!

Son dönemlerde sosyal mecralarda fenomen olmak uğruna sergilenen ahlaksız davranışlar mercek altında.

TikTok platformunda dans ettiği videoları yayınlayan "Alyanure" kullanıcı isimli H.D. hakkında önemli bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2003 doğumlu H.D isimli şahıs için harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre H.D., "Müstehcenlik ve Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçları kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

ʺAlyanureʺ kullanıcı isimli H.D. gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ABONELERE ÖZEL MÜSTEHCEN İÇERİK

Bir diğer yandan 44 bin takipçili sözde fenomenin abonelik sisteminden para kazandığı biliniyor. H.D'nin Tiktok platformunda müstehcen içeriklerini yayınladığı 387 abonesi bulunuyor. Aylık abonelik ücreti ise 359 TL.

Dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alınan H.D.'nin abonelik ücreti ortaya çıktı.

AYLIK KAZANCI 139 BİN TL

Bu doğrultuda H.D'nin cinsel içerikli hareketler ile çektiği videolardan aylık kazancı 139 bin TL.