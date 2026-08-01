Türkiye-Irak enerji hattında yeni dönem: 750 bin varillik kapasite için anlaşma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Düzenleme günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Görüşmenin ardından BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı.
GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTE
Bakan Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır Türkiye ile Irak arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bu süreçte günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini bildiren Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştıran hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
HEDEF UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ
Bayraktar, güçlü altyapının tam kapasiteyle değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Irak'ın yanı sıra bölgedeki enerji kaynaklarının da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Bayraktar, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.