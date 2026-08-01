Türkiye-Irak enerji hattında yeni dönem: 750 bin varillik kapasite için anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmenin ardından BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı.

Türkiye-Irak petrol hattında 750 bin varillik yeni anlaşma GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTE Bakan Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır Türkiye ile Irak arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu süreçte günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini bildiren Bayraktar, Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştıran hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.