Tercih listesi hazırlanırken en kritik karar üniversite ile bölüm arasında verilir. Okulun tabelası mı bölümün cazibesi mi daha yüksektir. Bu süreci Takvim'e değerlendiren Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Ashkar, doğru tercihi bulmak için çıkarılacak doğru yol haritasını şu şekilde sıraladı:

Tercih masasında en çok tartışılan soru budur: Bölüm mü önemli, üniversite mi?

Bu soru evlerde genellikle uç örneklerle konuşulur; oysa gerçek hayatta kimse birbirine hiç benzemeyen iki okulu karşılaştırmıyor. Karar, adayın başarı sırasının ulaştığı sınırlı bir seçenek grubu içinde veriliyor. Masaya gelen soru şuna benziyor: Puanım bu bölüme şu üniversitede yetiyor, daha çok istediğim bölüme ise başka bir şehirde yetiyor.

Hangisi? Bu sorunun herkes için geçerli tek bir cevabı yok. Her mesleğin yolu aynı değil çünkü. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve mimarlık gibi mesleki yolun doğrudan lisans programıyla belirlendiği alanlarda bölüm önceliklidir diyebiliriz bunlarda bile ince ayrıntılara dikkat etmek şartı ile.