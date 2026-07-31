Çerkezköy belediye başkanı Vahap Akay CHP'den istifa etti

Akay, yaptığı açıklamada, son üç yıl içerisinde parti yönetiminde eş, dost, ahbaplık ve akrabalık ilişkilerinin kendi çıkarlarına göre kullanıldığını ifade etti. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapanların, kendilerinden olmayanların seslerini duymadığını vurgulayan Akay, "Hak yiyenlerin milletin hakkını hakikatle savunacaklarına inanmadığım için bu yeni partinin üyesi de belediye başkanı da olmayacağım" dedi.

Vahap Akay

Kendi belediyesinin memlekete hizmet etmesinin engellendiğini ve mevcut parti yönetiminin buna müsaade ederek sessiz kaldığını savunan Akay, eski yol arkadaşlarını "yeni ağababa ocağı" olarak nitelendirdiği yapıyla baş başa bıraktığını ifade etti.

Kapalı kapılar ardında kimlerin ne görüştüğüyle ilgilenmediğini ve kararını bu tür siyasi pazarlıklara göre vermediğini belirten Akay, kendisine bu görevi milletin verdiğinin altını çizdi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin yanında durmaya devam edeceğini söyleyen belediye başkanı, siyasi olarak yaşanacak olumlu veya olumsuz her sonuca razı olduğunu belirtti. Açıklamasını, "Zaman her şeyin ilacıdır ve şimdi yeni bir zaman başlamıştır. Bu yeni zamanın Çerkezköy'e, Tekirdağ'a ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.