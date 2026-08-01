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Dini değerleri hedef alan TikTok paylaşımlarına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla TikTok üzerinden paylaşımlarda bulunan 2003 doğumlu H.D. gözaltına alındı. H.D.’nin “müstehcenlik” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

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Dini değerleri hedef alan TikTok paylaşımlarına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla TikTok üzerinden paylaşımlarda bulunan 2003 doğumlu H.D. gözaltına alındı.

H.D.'nin, "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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