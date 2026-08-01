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İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde belgesel çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri trafik düzenlemesine gidilecek. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü 01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

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İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek çekimler nedeniyle bazı saatlerde trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında köprüde çekim yapılacak.

İstanbul’da belgesel çekimi için trafik düzenlemesi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)İstanbul’da belgesel çekimi için trafik düzenlemesi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ KAPATILACAK

Çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen saatlerde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

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İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak-3 İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak-4 İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak-5
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