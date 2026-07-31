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Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındığı iddia ediliyor. Buna göre Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel atandığı ifade edilirken, konu belirsizliğini koruyor.

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Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu iddiası

Mutlak butlan krizi yaşayan CHP'de hareketlilik devam ediyor.

Mehmet Ali Yüksel (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Mehmet Ali Yüksel (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINDI MI?

Kulislerde gezen son ifadelere göre Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındığı iddia ediliyor. Bu ifadelere göre Gürsel Tekin'in yerine ise Mehmet Ali Yüksel atandı.

Söz konusu atamanın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği iddia edilirken, konuya dair tam tersi açıklamalar da bulunuyor. Buna göre ise Gürsel Tekin görevine devam ediyor.

Konuya belirsizliğini korurken, Gürsel Tekin'in sosyal medya hesabından yarın CHP'de düzenlenecek olan katılım töreni duyurusu dikkat çekiyor.

12 İLE ATAMA

Bir diğer yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ilde atamalar yapıldığını açıkladı.

Sarı "Daha önce görevden aldığımız illerle beraber kendiliğinden istifa edip giden arkadaşlarımızla birlikte boşalan 12 ile atamalar yaptık." ifadelerini aktardı.

CHP'deki 12 il ataması şu şekilde:
İl
Atanan İl Başkanı
Amasya
Emin Kalyoncu
Artvin
Ahmet Özdemir
Balıkesir
Fikret Şahin
Burdur
Recep Mutlucan
Giresun
Ahmet Nejat Karaibrahim
Çorum
Tuncay Yılmaz
Kars
Muhammet Baran Karahan
Kastamonu
Uğur Alendar
Kütahya
Nihat Saygın
Rize
Muhittin Bayrak
Trabzon
Mustafa Gültekin
Zonguldak
Olcay Can

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

Siyasete 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı ile adım atan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 döneminde CHP Kağıthane İlçe Başkanı seçildi. İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, ayrıca bir süre Genel Başkan Başdanışmanı sıfatıyla "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" alanında çalışmalar gerçekleştirdi.

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