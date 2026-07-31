Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu iddiası

Mutlak butlan krizi yaşayan CHP'de hareketlilik devam ediyor.

Mehmet Ali Yüksel (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

GÜRSEL TEKİN GÖREVDEN ALINDI MI?

Kulislerde gezen son ifadelere göre Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındığı iddia ediliyor. Bu ifadelere göre Gürsel Tekin'in yerine ise Mehmet Ali Yüksel atandı.

Söz konusu atamanın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği iddia edilirken, konuya dair tam tersi açıklamalar da bulunuyor. Buna göre ise Gürsel Tekin görevine devam ediyor.

Konuya belirsizliğini korurken, Gürsel Tekin'in sosyal medya hesabından yarın CHP'de düzenlenecek olan katılım töreni duyurusu dikkat çekiyor.

12 İLE ATAMA

Bir diğer yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ilde atamalar yapıldığını açıkladı.

Sarı "Daha önce görevden aldığımız illerle beraber kendiliğinden istifa edip giden arkadaşlarımızla birlikte boşalan 12 ile atamalar yaptık." ifadelerini aktardı.

CHP'deki 12 il ataması şu şekilde: İl Atanan İl Başkanı Amasya Emin Kalyoncu Artvin Ahmet Özdemir Balıkesir Fikret Şahin Burdur Recep Mutlucan Giresun Ahmet Nejat Karaibrahim Çorum Tuncay Yılmaz Kars Muhammet Baran Karahan Kastamonu Uğur Alendar Kütahya Nihat Saygın Rize Muhittin Bayrak Trabzon Mustafa Gültekin Zonguldak Olcay Can

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR? Siyasete 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı ile adım atan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 döneminde CHP Kağıthane İlçe Başkanı seçildi. İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, ayrıca bir süre Genel Başkan Başdanışmanı sıfatıyla "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" alanında çalışmalar gerçekleştirdi.