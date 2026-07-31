Bahçeli’den 9 başlıkta Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” tasavvurunun dayandığı esasları 9 başlıkta anlattı. “Türkçe Dünya Kurma İdeali”nin en önemli eşiğinin ortak alfabe olduğunu vurgulayan Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin varlık nedeni ve meşruluk aracı olduğunu söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" tasavvurunun dayandığı esasları 9 başlıkta anlattı.
"Türk ve Türkiye Yüzyılı, kadim hikâyemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla var oluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır" diyen Bahçeli, söz konusu tasavvurun Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik bir yol haritası olduğunu belirtti.
"TÜRKÇE DÜNYA KURMA İDEALİ"
Bahçeli, "Türkçe Dünya Kurma İdeali"nin bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek ideali olduğunu ifade etti.
Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Türkçe Dünya Kurma İdeali, bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir. Türkçe dünya kurmak yüksek idealimizin en önemli eşiği şüphesiz ortak alfabedir."
"AYTMATOV ORTAK MÜFREDATTA OLMALI"
MHP lideri Bahçeli, Türk dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'ya Türk dünyasının eğitim müfredatında yer verilmesi gerektiğini belirtti.
"HUKUK VE ADALET DEVLETİN HEM ELİ KOLU HEM SİLAHI"
Açıklamalarında devlet felsefesine de değinen Bahçeli, hukuk ve adaletin devlet için taşıdığı öneme dikkati çekti.
"Hukuk ve adalet; devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de eli, kolu ve silahıdır" diyen Bahçeli, halkın devlete bağlılığının adalet duygusuyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.
"İTAAT SAĞLANIR AMA BAĞLILIK SAĞLANMAZ"
Bahçeli, "Halk, kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa, koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır ancak bağlılık sağlanmaz" dedi.