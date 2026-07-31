Bahçeli’den 9 başlıkta Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" tasavvurunun dayandığı esasları 9 başlıkta anlattı. "Türk ve Türkiye Yüzyılı, kadim hikâyemizin bundan sonraki halkası, Cumhuriyet ile başlayan modern devlet yapımızla var oluşumuzun ikinci yüzyıldaki beyanıdır" diyen Bahçeli, söz konusu tasavvurun Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik bir yol haritası olduğunu belirtti.

Bahçeli’den Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu: 9 başlıkta yeni yol haritası (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.) "TÜRKÇE DÜNYA KURMA İDEALİ" Bahçeli, "Türkçe Dünya Kurma İdeali"nin bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek ideali olduğunu ifade etti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Türkçe Dünya Kurma İdeali, bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Dünyayı Türkçe okumak, değerlendirmek ve anlamlandırmak ancak ortak kavramlar hazinesine sahip olmakla mümkün hale gelir. Türkçe dünya kurmak yüksek idealimizin en önemli eşiği şüphesiz ortak alfabedir."