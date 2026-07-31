Makine arızası Boğaz’ı kilitledi: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan İskenderun'a seyir halindeki bir gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

KANLICA ÖNLERİNDE MAKİNE ARIZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sao Tome ve Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü ve 154 metre uzunluğundaki "Hacı Hüseyin" isimli gemi, Kanlıca önlerinde makine arızası yaşadı.

Karaya doğru sürüklenen geminin demir attığı bildirildi.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin geminin yanına intikal ettiği belirtildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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