Foreks yalanıyla 850 milyonluk karanlık ağ: 4 ilde 25 gözaltı kararı... Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul merkezli 4 ilde, yüksek kar vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılık şebekesi hedef alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 850 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

FOREKS TUZAĞI

Y.K.'nin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurları kıymetli maden ve döviz alışverişi yaptıklarına ikna ettiği saptandı.

Şüphelilerin, zaman kısıtlaması olmaksızın foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunarak 12 mağduru tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.

850 MİLYON MASAK'A TAKILDI

Örgütün hesap hareketleri mercek altına alınırken, elde edilen 850 milyon TL tutarındaki haksız kazanç MASAK raporuyla belgelendi.

Ayrıca Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizlerin dolandırıcılık eylemlerini kesinleştirdiği tespit edildi.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde önceden belirlenen 21 ev ile 6 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

MAL VARLIKLARINA MAHKEME BLOKESİ

Adli makamların talimatıyla gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde örgütün finansal kaynaklarına ağır darbe vuruldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına dayalı olarak, gözaltına alınan 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına ve operasyon düzenlenen 6 iş yerine el konulduğunu bildirdi.