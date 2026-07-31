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Ankara'da "sevgili" tuzağıyla gasp: Otele çağırıp şantaj yaptılar! 9 gözaltı

Sosyal medyada ağlarına düşürdükleri kişileri otel ve evlere çağırıp şantaj ve gasp yapan çete çökertildi. Kadın şüphelilerin buluşma adreslerine başka erkeklerle giderek mağdurların cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği belirlendi. Ankara Emniyeti Asayiş Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da "sevgili" tuzağıyla gasp: Otele çağırıp şantaj yaptılar! 9 gözaltı

Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri sevgili olma vaadiyle buluşmaya çağırıp gasp ettikleri belirlenen 9 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Video Oynatma İkonu Ankara'da şantaj ve gasp çetesine eş zamanlı operasyon

İNTERNETTEN TANIŞIP OTELE ÇAĞIRDILAR
Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya ve internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ardından onları ev veya otellere davet ettiği belirlendi.

Ankara'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Ankara'da, internet üzerinden tanıştıkları erkekleri, ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

ŞANTAJ VE GASP!
Soruşturmaya göre şüpheli kadınlar, buluşma adreslerine başka erkeklerle birlikte gitti. Mağdurlara şantaj yapıldığı, cep telefonları ile paralarının gasp edildiği tespit edildi.

Ankara'da "sevgili" tuzağıyla gasp: Otele çağırıp şantaj yaptılar! 9 gözaltı-3

OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulguların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da "sevgili" tuzağıyla gasp: Otele çağırıp şantaj yaptılar! 9 gözaltı-4

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

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