Ankara'da "sevgili" tuzağıyla gasp: Otele çağırıp şantaj yaptılar! 9 gözaltı
Sosyal medyada ağlarına düşürdükleri kişileri otel ve evlere çağırıp şantaj ve gasp yapan çete çökertildi. Kadın şüphelilerin buluşma adreslerine başka erkeklerle giderek mağdurların cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği belirlendi. Ankara Emniyeti Asayiş Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri sevgili olma vaadiyle buluşmaya çağırıp gasp ettikleri belirlenen 9 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Ankara'da şantaj ve gasp çetesine eş zamanlı operasyon
İNTERNETTEN TANIŞIP OTELE ÇAĞIRDILAR
Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya ve internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ardından onları ev veya otellere davet ettiği belirlendi.
ŞANTAJ VE GASP!
Soruşturmaya göre şüpheli kadınlar, buluşma adreslerine başka erkeklerle birlikte gitti. Mağdurlara şantaj yapıldığı, cep telefonları ile paralarının gasp edildiği tespit edildi.
OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen bulguların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.