Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri sevgili olma vaadiyle buluşmaya çağırıp gasp ettikleri belirlenen 9 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'da şantaj ve gasp çetesine eş zamanlı operasyon

İNTERNETTEN TANIŞIP OTELE ÇAĞIRDILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya ve internet üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ardından onları ev veya otellere davet ettiği belirlendi.