Yetkililer, etkinlik sona erene kadar sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Özellikle Seyrantepe ve Rams Park çevresinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapılırken, bölgeye gitmeyi planlayan vatandaşların yol durumunu önceden kontrol etmeleri istendi.

İstanbul'da bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. (Görsel: AA)

KAPANACAK YOLLAR AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü etkinlik süresince uygulanacak trafik planını belirledi. Buna göre saat 12.00'den organizasyonun sona ermesine kadar belirli noktalarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı,

TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu istikameti,

TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantında kuzeyden güneye dönüşler,

Metin Oktay Caddesi'nin her iki yönü,

Seyrantepe Etfal Hastanesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı.

Trafik kısıtlaması saat 12.00'de başlayacak ve etkinlik sona erene kadar devam edecek. (Görsel: AA)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILABİLECEK

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif ulaşım yolları da belirlendi. Emniyet yetkilileri, kapalı yollar yerine şu güzergahların kullanılmasını önerdi:

TEM Kuzey Yol,

Büyükdere Caddesi,

Azerbaycan Caddesi,

Kemerburgaz Caddesi,

Cendere Caddesi,

Selçuklu Caddesi,

Anadolu Caddesi,

Gün Işığı Sokak.

SÜRÜCÜLERE YOĞUNLUK UYARISI

Etkinlik nedeniyle özellikle Seyrantepe, Maslak ve Rams Park çevresinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.