DEM Parti Sözcüsü Doğan’dan çerçeve yasa mesajı
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında planlanan kanuni düzenlemelere ilişkin partisinin görüşlerini aktardı. Düzenleme çalışmalarının başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Doğan, hazırlığı yapılan ilk hukuki adımın bütünlüklü süreç iradesi adına hayati önem taşıdığını söyledi. Meselenin çok katmanlı yapısı gereği çözüm sürecinin benzer hassasiyet gerektirdiğini anlatan Doğan, meclisteki bütün siyasi aktörleri ciddiyetle hareket etmeye çağırdı. Süreçteki belirsizliklerin hızla giderilerek somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Doğan, çerçeve yasaya dair çalışmaların kapsamlı mutabakat, en geniş uzlaşı zeminiyle tamamlanması talebini dile getirdi.
Ankara'da siyasetin gündemini belirleyen Terörsüz Türkiye süreci için beklenen hukuki adımlar şekillenmeye başlarken, DEM Parti cephesinden yasal düzenlemelere ilişkin uzlaşı çağrısı geldi.
KANUN SÜREÇ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hayata geçirilmesi planlanan çerçeve yasaya dair partisinin beklentilerini paylaştı.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanuni düzenleme çalışmalarına başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Doğan, ilk hukuki adım için hazırlıkların yapıldığını belirtti.
KAPSAMLI MUTABAKAT GENİŞ UZLAŞI
Sorunun çok boyutlu ve çok katmanlı olmasından dolayı sürecin benzer yaklaşım gerektirdiğini anlatan Doğan, siyaset kurumuna çağrıda bulundu.
Belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Tüm siyasilerden de beklentimiz, buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Bu konudaki tüm belirsizlikler giderilerek hızla somut bir forma kavuşması gerektiğini ne kadar önemsediğimizi buradan bir daha sizlerle paylaşmak istedik. Yasaya dair çalışmalar, kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı." değerlendirmesini paylaştı.