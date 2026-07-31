DEM Parti Sözcüsü Doğan’dan çerçeve yasa mesajı

KAPSAMLI MUTABAKAT GENİŞ UZLAŞI

Sorunun çok boyutlu ve çok katmanlı olmasından dolayı sürecin benzer yaklaşım gerektirdiğini anlatan Doğan, siyaset kurumuna çağrıda bulundu.

Belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Tüm siyasilerden de beklentimiz, buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Bu konudaki tüm belirsizlikler giderilerek hızla somut bir forma kavuşması gerektiğini ne kadar önemsediğimizi buradan bir daha sizlerle paylaşmak istedik. Yasaya dair çalışmalar, kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşıyla tamamlanmalı." değerlendirmesini paylaştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Fotoğraf: DHA)