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Dikili Belediyesi satmalara doyamadı! 9 arsa daha ihale listesinde

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları elden çıkarmasıyla tartışılan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 9 arsayı daha satış listesine koydu. İsmetpaşa ve İslamlar mahallelerinde yer alan taşınmazlar için 21 Ağustos’ta açık teklif usulüyle ihale düzenlenecek.

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Dikili Belediyesi satmalara doyamadı! 9 arsa daha ihale listesinde

Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait ne kadar arsa, tarla, bağ bahçe varsa satan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz satmaya doyamadı.

CHP'li Dikili Belediyesi, taşınmaz satışlarına yenilerini ekledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'li Dikili Belediyesi, taşınmaz satışlarına yenilerini ekledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

9 ARSA DAHA SATIŞA ÇIKTI

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Dikili Belediyesi'nden yeni bir satış haberi daha geldi. CHP'den Yeni Parti'ye geçen Kırgöz'ün talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 9 arsa satış listesine kondu.

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 43 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Satış ihalesi 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil KırgözCHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz

AÇIK TEKLİF USULÜ

İsmetpaşa ve İslamlar mahalle sınırları içerisinde kalan 9 ayrı arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yeni sahiplerini bulacak.

İlk oturumda alıcı çıkmaması halinde, söz konusu taşınmazlar için ikinci ihale 28 Ağustos 2026 tarihinde aynı saat, yer ve koşullarla tekrarlanacak.

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