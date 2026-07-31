Dikili Belediyesi satmalara doyamadı! 9 arsa daha ihale listesinde
Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları elden çıkarmasıyla tartışılan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 9 arsayı daha satış listesine koydu. İsmetpaşa ve İslamlar mahallelerinde yer alan taşınmazlar için 21 Ağustos’ta açık teklif usulüyle ihale düzenlenecek.
Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait ne kadar arsa, tarla, bağ bahçe varsa satan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz satmaya doyamadı.
9 ARSA DAHA SATIŞA ÇIKTI
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Dikili Belediyesi'nden yeni bir satış haberi daha geldi. CHP'den Yeni Parti'ye geçen Kırgöz'ün talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 9 arsa satış listesine kondu.
Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 43 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Satış ihalesi 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
AÇIK TEKLİF USULÜ
İsmetpaşa ve İslamlar mahalle sınırları içerisinde kalan 9 ayrı arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yeni sahiplerini bulacak.
İlk oturumda alıcı çıkmaması halinde, söz konusu taşınmazlar için ikinci ihale 28 Ağustos 2026 tarihinde aynı saat, yer ve koşullarla tekrarlanacak.
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