Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait ne kadar arsa, tarla, bağ bahçe varsa satan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz satmaya doyamadı.

CHP'li Dikili Belediyesi, taşınmaz satışlarına yenilerini ekledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

9 ARSA DAHA SATIŞA ÇIKTI

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Dikili Belediyesi'nden yeni bir satış haberi daha geldi. CHP'den Yeni Parti'ye geçen Kırgöz'ün talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 9 arsa satış listesine kondu.

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 43 milyon lira daha kaynak aktarılacak. Satış ihalesi 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.