YKS'de doğru tercih nasıl yapılır? Geleceğin bölümlerine dikkat

YKS sonuçlarının ardından 10 Ağustos 2026 tarihine kadar sürecek tercih dönemi için uzmanlar uyarıyor: Bölümün cazibesi mi öğrencinin ne istediğini mi? Tercih sürecinin kritik ve önemli ayrıntılarını Takvim'e değerlendiren Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar, tercihler öncesinde öğrencileri ve velileri, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Askhar: Aşırı beklenti ve kaygı tercih listesinin önüne geçmemeli. Üniversite tercih süreci başladı. 10 Ağustos tarihine kadar öğrenciler, sıralamalarına bakarak en iyi listesini sunacak.

Bu sürecin öğrenci için kritik bir aşama olduğuna dikkat çeken Askhar, "Bir öğrencinin başarı sırası yükseldikçe seçenekleri artıyor; fakat bazı evlerde karar verme alanı daralıyor.

İyi bir sıralama geldiğinde tıp, diş hekimliği, hukuk ya da mühendislik gibi yüksek başarı ırasıyla öğrenci alan bölümler masaya neredeyse zorunlu seçenekler olarak konuluyor. "Bu sıralama boşa gitmesin" kaygısı evdeki gencin gerçek ihtiyaçlarının duyulmadığı bir noktaya taşıyor aileyi" diye konuştu.