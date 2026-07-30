Bürokraside üst düzey revizyon: Hazine ve Sanayi Bakanlığında görev değişimi!
Bürokraside merakla beklenen atama kararları yürürlüğe girdi. Liman başkanlıklarından Adli Tıp Kurumuna kadar uzanan geniş yelpazedeki değişikliklerle, birçok il ve bölge müdürlüğünün yönetim kadrosu yenilendi.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre birçok bakanlık ve kamu kurumunda üst düzey atamalar ve görevden almalar yapıldı.
- Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarında önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.
- Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumuna yeni isimler atandı.
- Orman Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bölge müdürlüklerinde değişiklikler oldu.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla bakanlıklar ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey atama ve görevden alma yapıldı. 30 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan değişiklikler; Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yanı sıra Adli Tıp Kurumu, OGM, EPDK, Meteoroloji ve TCDD'yi kapsadı.
HAZİNE VE SANAYİ BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevden alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan atandı.
Bakanlığın Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden alınırken yerine Denizli İl Müdürü Metin Bitim getirildi.
İl müdürlüklerindeki diğer değişiklikler şöyle sıralandı:
- Denizli İl Müdürlüğüne Yusuf Möhür
- Yozgat İl Müdürlüğüne Hasan Gül
- Mersin İl Müdürlüğüne Akif Gülaçtı
- Antalya İl Müdürlüğüne Ercan Dadlı
- Kilis İl Müdürlüğüne Refik Tezcan
- Kırıkkale İl Müdürlüğüne Yakup Akkuş
- Ardahan İl Müdürlüğüne Sertaç Özeroğlu
- Manisa İl Müdürlüğüne Mehmet Üçbaş
- Sinop İl Müdürlüğüne Recep Serkan Kadayıfcı
- Van İl Müdürlüğüne Ahmet Öztepe
ADALET BAKANLIĞI VE ADLİ TIP KURUMUNA YENİ İSİMLER
Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt atandı.
Adli Tıp Kurumundaki ihtisas kurullarına yapılan atamalar ise şöyle:
- 4. İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Dr. Yasin Kavla
- 7. İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Cündullah Torun
- 6. İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üyeliğine Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim
- 4. İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı
- 5. İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA İL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Karaman, Kilis, Manisa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Bilecik ve Aksaray il müdürlüklerinde görev değişiklikleri yapıldı.
Kararlar kapsamında bazı il müdürleri görevden alınırken yerlerine yeni isimler getirildi.
OGM'DE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin görevden alındı. Bu göreve Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş getirildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne ise Zafer Kızıl atandı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yerine Halil Oflu, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz'ın yerine Ahmet Demirci getirildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil görevden alınırken yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı atandı. Karartı'dan boşalan göreve Fazıl Cabaroğlu getirildi.
LİMAN BAŞKANLIKLARINDA GENİŞ KAPSAMLI ATAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran görevden alındı. Yerine Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci atandı.
Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Mert, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına ise Mustafa Köker getirildi.
Diğer liman atamaları şöyle:
- Samsun Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Turgay Okur
- Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Asım Sulu
- Trabzon Bölge Liman Başkanlığına Cengiz Akköse
- Marmaris Bölge Liman Başkanlığına Çetin Çiftçi
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Cicioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne ise Bilal Timur atandı.
TCDD'DE BÖLGE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Ali Karabey görevden alındı. Yerine 2. Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz getirildi. 2. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Sabancı atandı.
7. Bölge Müdürü Adem Sivri'nin yerine 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, 1. Bölge Müdürlüğüne ise Uğur Açıkgöz getirildi.
8. Bölge Müdürlüğüne Aliseydi Felek atanırken 6. Bölge Müdürlüğüne Hasan Arı getirildi. Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğüne de Nuri Bekmezci atandı.
EPDK VE METEOROLOJİDE YENİ GÖREVLENDİRMELER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı. Kurul üyeliklerine Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan getirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 5. ve 10. bölge müdürleri görevden alındı. 5, 9 ve 10. bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
STRATEJİ, SGK VE TARIM KURUMLARINA ATAMA
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Atila Bedir getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığına İlkay Akçay, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Melikşah Taşkın atandı.
Atama ve görevden alma kararları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında yürürlüğe girdi.
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