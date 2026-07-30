Bürokraside üst düzey revizyon: Hazine ve Sanayi Bakanlığında görev değişimi!

Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarında önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre birçok bakanlık ve kamu kurumunda üst düzey atamalar ve görevden almalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla bakanlıklar ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey atama ve görevden alma yapıldı. 30 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan değişiklikler; Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yanı sıra Adli Tıp Kurumu, OGM, EPDK, Meteoroloji ve TCDD'yi kapsadı.

HAZİNE VE SANAYİ BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan atandı.

Bakanlığın Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden alınırken yerine Denizli İl Müdürü Metin Bitim getirildi.

İl müdürlüklerindeki diğer değişiklikler şöyle sıralandı: