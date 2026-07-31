CHP'de bir değişim daha! İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu

Mutlak butlan krizi yaşayan CHP'de hareketlilik devam ediyor. Gelen son bilgiye göre CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel atandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel atandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TALEBİ

Söz konusu atamanın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarılıyor.

12 İLE ATAMA

Bir diğer yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ilde atamalar yapıldığını açıkladı. Sarı atamaları şu şekilde ifade etti:

Amasya'ya Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'ya Uğur Alendar, Kütahya'ya Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin, Zonguldak'a ise Olcay Can atandı.