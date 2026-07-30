Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası desteğini açıklayan ilk isimlerden olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin belediye başkanı Mehmet Ertaş hakkında vahim iddialar gelmeye devam ediyor. Edremit'te mobilya ticareti yapan Bülent E. isimli iş adamı, önceki yönetim zamanında belediyeye ait bir arsayı kiraladığını, mevcut yönetim döneminde ise kendisine baskı yapıldığını ve rüşvet vermemesi halinde işletmesinin kapatılacağı yönünde tehditlere maruz kaldığını dile getirdi.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, iş adamı tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mağdur iş adamı, tüm girişimlere rağmen Ertaş ile de yüz yüze görüşemedi.

Belediye başkanı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen 'Derya' isimli bir şahsın, sorunun çözümü için 400 bin lira talep ettiği, Bülent E.'nin de mecburen bu parayı verdiği öğrenildi. Rüşvet sonrası kendisine "Faaliyetlerine geçici olarak izin veriyoruz" denildiğini söyleyen Bülent E. "Bu kez Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın benden 750 bin lira rüşvet istedi. Bana 3 ayrı çek imzalatıldı. Hem rüşvet aldılar hem yerime el koydular.

Ticari hayatımı bitirdiler. Mevcut zararım 50 milyon lira" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN