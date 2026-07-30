YKS tercihinde burs fırsatı! Destekler 25 bin TL'ye kadar çıktı
Üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. Adaylar tercih yaparken uan ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına odaklanıyor. Bazı programlarda 25 bin lirayı bulan burs imkânlarını da gözden kaçırmamak gerekiyor.
Üniversite adayları tercih listelerini oluştururken genellikle taban puanlara, başarı sıralarına ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına odaklanıyor.
Oysa ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, birçok adayın gözünden kaçabilecek önemli bir fırsatı da ortaya koyuyor.
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, kılavuzda yer alan özel koşullara göre bazı bölümlere yerleşen öğrencilere kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileri tarafından eğitim süresince düzenli nakdi burs sağlanacak.
Bazı programlarda aylık destek 25 bin liraya kadar çıkarken, bazı burslar yılda 12 ay boyunca ödenecek. Ancak bu destekler her öğrenci için otomatik olarak başlamıyor. Kılavuzda yer alan başarı sırası, tercih sırası, akademik başarı ve yükümlülük şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
TEMEL BİLİMLERE DESTEK SÜRÜYOR
Son yıllarda öğrenci sayısı azalan temel bilimler için de destek sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin biyoloji, fizik, kimya ve matematik programlarına başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek.
Tekstil, deri ve ayakkabı sektörleri de nitelikli insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs uygulamalarını sürdürüyor. Tekstil Mühendisliği programlarını ilk sıralarda tercih eden öğrencilere net asgari ücretin yüzde 40'ından yüzde 100'üne kadar burs verilecek.
uygulanacak. Bu bursların önemli bir bölümünde mezuniyet sonrasında sektörde belirli süre çalışma taahhüdü de bulunuyor. Deri Mühendisliği ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi programlarında da benzer şekilde başarı sırasına bağlı burs sistemi uygulanacak. Bu bursların önemli bir bölümünde mezuniyet sonrasında sektörde belirli süre çalışma taahhüdü de bulunuyor.
|Bölüm
|Aylık Burs Miktarı
|Harita Mühendisliği
|Aylık net 25.000 TL
|TP-OTC kapsamındaki mühendislik programları
|Aylık 22.588 TL
|Açık Deniz Sondaj Teknolojisi / Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi
|Aylık 11.294 TL
|Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik (YÖK Destek Bursu)
|Aylık 6.000 TL
|Tekstil Mühendisliği
|Net asgari ücretin yüzde 40-100'ü
|Deri Mühendisliği
|Net asgari ücretin yüzde 50-100'ü
|Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
|Net asgari ücretin yüzde 50-100'ü
|Makine ve Enerji Sistemleri Mühendisliği (belirli üniversitelerde)
|Net asgari ücretin yüzde 40'ı
ENERJİ VE DENİZCİLİK ALANLARINA 12 AY DESTEK
Kılavuzda en dikkat çeken burslardan biri de Turkish Petroleum Offshore Technology Center (TP-OTC) tarafından verilecek destek.
Çevre, makine, elektrik-elektronik, endüstri, metalurji ve malzeme, petrol ve doğalgaz, mekatronik ile çeşitli gemi ve denizcilik mühendisliği programlarına yerleşen öğrenciler için aylık 22 bin 588 lira burs öngörülüyor.
Bu burs diğer birçok destekten farklı olarak yılda 12 ay ödenecek. Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ön lisans programlarında ise aylık burs tutarı 11 bin 294 lira olarak belirlendi. Ancak kılavuz, bu burslardan yararlanabilmek için şirket ile YÖK arasında hazırlanan protokol hükümlerinin de sağlanması gerektiğini vurguluyor.
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ZİRVEDE
Kılavuzdaki açık tutarlar incelendiğinde en yüksek aylık burs Harita Mühendisliği öğrencilerine veriliyor. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, belirlenen beş üniversitenin Harita Mühendisliği programlarına yerleşen ve gerekli başarı koşullarını sağlayan öğrencilere aylık net 25 bin lira burs verecek. Destek eğitim-öğretim yılı boyunca yılda dokuz ay ödenecek.
Bunun için adayın sayısal puan türünde ilk 50 bin içinde yer alması ve ilgili programa ilk dört sıradan yerleşmesi gerekiyor. Öğrencinin not ortalamasını koruması ve normal eğitim süresinde mezun olması da bursun devamı açısından önem taşıyor.
İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDEN MAKİNE MÜHENDİSLERİNE
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı da belirlenen üniversitelerin makine mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği programlarına yerleşen öğrencilere destek sağlayacak.
Burs ikinci sınıftan itibaren başlayacak ve net asgari ücretin yüzde 40'ı tutarında olacak. Öğrencilerin belirlenen dersleri almaları, not ortalamasını korumaları ve mezuniyet sonrasında sektörde çalışma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.
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