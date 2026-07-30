YKS tercihinde burs fırsatı! Destekler 25 bin TL'ye kadar çıktı

Bazı programlarda aylık destek 25 bin liraya kadar çıkarken, bazı burslar yılda 12 ay boyunca ödenecek. Ancak bu destekler her öğrenci için otomatik olarak başlamıyor. Kılavuzda yer alan başarı sırası, tercih sırası, akademik başarı ve yükümlülük şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, kılavuzda yer alan özel koşullara göre bazı bölümlere yerleşen öğrencilere kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileri tarafından eğitim süresince düzenli nakdi burs sağlanacak.

Oysa ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, birçok adayın gözünden kaçabilecek önemli bir fırsatı da ortaya koyuyor.

Destekler 25 bin TL'ye kadar çıktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

TEMEL BİLİMLERE DESTEK SÜRÜYOR

Son yıllarda öğrenci sayısı azalan temel bilimler için de destek sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin biyoloji, fizik, kimya ve matematik programlarına başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek.

Tekstil, deri ve ayakkabı sektörleri de nitelikli insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs uygulamalarını sürdürüyor. Tekstil Mühendisliği programlarını ilk sıralarda tercih eden öğrencilere net asgari ücretin yüzde 40'ından yüzde 100'üne kadar burs verilecek.

uygulanacak. Bu bursların önemli bir bölümünde mezuniyet sonrasında sektörde belirli süre çalışma taahhüdü de bulunuyor. Deri Mühendisliği ile Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi programlarında da benzer şekilde başarı sırasına bağlı burs sistemi uygulanacak. Bu bursların önemli bir bölümünde mezuniyet sonrasında sektörde belirli süre çalışma taahhüdü de bulunuyor.