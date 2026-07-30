Ciğerlerimiz yandı... Yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana çıkan 115 yangından 110'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya Alanya'da alevler ikinci gününde etkisini sürdürürken, Muğla Seydikemer'de yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir Ayvalık'ta ise tahliye edilen köylerde yangının geride bıraktığı ağır bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte çıkan 115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde rüzgar nedeniyle alevler farklı noktalardan yükselmeyi sürdürürken, Muğla Seydikemer'de yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü. Balıkesir Ayvalık'ta ise köyler tahliye edilirken, evler, ahırlar, traktörler ve mezarlıklar yangından zarar gördü.
ALANYA'DA ALEVLER İKİNCİ GÜNÜNDE
Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün başlayan orman yangını yaklaşık 17 saattir devam ediyor.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölgede etkili olan rüzgarın hızının yer yer 80 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
"CİĞERLERİMİZ YANIYOR"
Yangının etkili olduğu bölgede yaşayan Mustafa Erdoğan, "Bizim evimiz için çok tehlike yok ama ciğerlerimiz yanıyor. Gece 12.00'den beri buradayım. Ekiplerimiz sağ olsun, canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor" dedi.
Yangının başladığı andan itibaren ekiplere destek verdiğini belirten Halil Yetkin ise, "Dışarıdan gelen ekipler bölgeyi bilmedikleri için zorluk yaşandı. Benim evim biraz yukarıda ama komşularımın evleri yangında kaldı. Onların evleri için çalıştık, itfaiye geldi, AFAD geldi, onların evine ulaşmadan söndürdük" ifadelerini kullandı.
MOTOKURYELER EKİPLER İÇİN SEFERBER OLDU
Yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla onlarca motokurye seferber oldu. Vatandaşların desteğiyle temin edilen su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi ihtiyaç malzemeleri, zaman zaman alevlerin çevrelediği yollardan geçirilerek söndürme ekiplerine ulaştırıldı. Motokuryeler gece boyunca yangın bölgesine yardım taşımayı sürdürdü.
SEYDİKEMER'DE YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 24 saati aşkın süredir devam eden yangında gece boyunca yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangının ilerleyişi büyük ölçüde durduruldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden devreye girerken, ekipler yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Yangının etkili olduğu bölgelerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği, traktörlerin ise tamamen yanarak hurdaya döndüğü görüldü. Çok sayıda ağacın kül olduğu bölgede yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.
TIFILLAR KÖYÜ'NDE AĞIR HASAR
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan yangın nedeniyle Tıfıllar Köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Köy sakinleri, traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, günün ilk ışıklarıyla yangının geride bıraktığı ağır hasar ortaya çıktı.
Köyde bazı ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül olurken, Tıfıllar Köyü Mezarlığı da yangından zarar gördü. Bazı mezarlar tamamen yanarken, bazılarında ciddi hasar oluştu.
"HAYVANLARIMI SON ANDA KURTARDIK"
Yangın sırasında hayvanlarını tahliye eden köylülerden Nasuh Aslan, alevlerin kısa sürede köye ulaştığını belirterek, hayvanlarını arkadaşlarının yardımıyla güvenli bölgeye çıkardıklarını anlattı. Aslan, yangında ahırının, römorkunun ve yaklaşık bin 300 balyasının yandığını ifade ederken, yangınla mücadele eden ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangın bölgelerinde Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve diğer kurumlara bağlı ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde vatandaşların uyarıları dikkate almasını isterken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.