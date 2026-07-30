Ciğerlerimiz yandı... Yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının etkili olduğu bölgede yaşayan Mustafa Erdoğan, " Bizim evimiz için çok tehlike yok ama ciğerlerimiz yanıyor. Gece 12.00'den beri buradayım. Ekiplerimiz sağ olsun, canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor" dedi.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı bölgelerde tahliye uyarıları yapıldı.

Yangının başladığı andan itibaren ekiplere destek verdiğini belirten Halil Yetkin ise, "Dışarıdan gelen ekipler bölgeyi bilmedikleri için zorluk yaşandı. Benim evim biraz yukarıda ama komşularımın evleri yangında kaldı. Onların evleri için çalıştık, itfaiye geldi, AFAD geldi, onların evine ulaşmadan söndürdük" ifadelerini kullandı.

MOTOKURYELER EKİPLER İÇİN SEFERBER OLDU

Yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla onlarca motokurye seferber oldu. Vatandaşların desteğiyle temin edilen su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi ihtiyaç malzemeleri, zaman zaman alevlerin çevrelediği yollardan geçirilerek söndürme ekiplerine ulaştırıldı. Motokuryeler gece boyunca yangın bölgesine yardım taşımayı sürdürdü.