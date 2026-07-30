MSB'den İsrail'e Kudüs uyarısı: Kabul edilemez!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'daki Gazi Fişek Fabrikası'nda gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.





"MKE SAVUNMA SANAYİMİZİN TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR



Toplantının MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenlenmesinin önemine değinen Tuğamiral Aktürk, MKE'nin savunma sanayisindeki kritik rolüne dikkat çekti.



Aktürk, "Güçlü üretim ve teknoloji altyapısı, yüksek mühendislik kabiliyeti ile mühimmat ve bunlara ait silah sistemlerini tek çatı altında geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olan MKE, dünyanın sayılı savunma sanayi kuruluşları arasında yer almakta, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda savunma sanayimizde tam bağımsızlık hedeflerine önemli katkılar sunmaktadır" dedi.



MKE'nin 2023-2027 yıllarını kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programıyla mevcut üretim hatlarını modernize edeceğini belirten Aktürk, Kırıkkale, Samsun ve Kırşehir'de kurulacak üç yeni fabrikayla kritik silah, mühimmat ve kimyasal üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını ifade etti.



"SON BİR HAFTADA 4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"



Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" ifadelerini kullandı.



HUDUTLARDA 468 KİŞİ YAKALANDI



Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 kişinin yakalandığını belirtti.



Aktürk, "4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 şahıs yakalanmış, 1.102 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 953, engellenen kişi sayısı da 43 bin 878 olmuştur" dedi.





MSB'DEN KKTC MESAJI



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayan Aktürk, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu yineledi.



Aktürk, "Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.



NATO GÖREVİ PORTEKİZ'DEN DEVRALINACAK



Türkiye'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 31 Temmuz'da Portekiz'den devralacağını açıklayan Aktürk, "1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırılacak 5 adet F-16 uçağımız ile görevli personelimizin Estonya'ya intikali tamamlanmıştır. Görev süresince unsurlarımız Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra edecektir" dedi.



İSRAİL'E KUDÜS UYARISI



Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, İsrail'in saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirtti.



Aktürk, "Bölgede istikrarsızlığın sorumlusu İsrail, ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarına devam etmektedir. Ayrıca tarihî ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekânlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.