TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç yasası genel af değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelindi." ifadelerini kullandı.

"ASLA KİŞİSEL AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, "Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YEPYENİ BİR KARDEŞLİK DÖNEMİ BAŞLAYACAKTIR"

Kurtulmuş, "Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesi olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek." dedi.