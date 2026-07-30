Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da plakasız motosikletle bir oto galerisine ateş açan 15 yaşındaki şüpheli, 29 yaşındaki Ensar Sever'in ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli 2 şüpheli, cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı.Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, akşam saat 21.55 sularında bir oto galerisine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Plakasız bir motosikletle iş yerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., yanında bulundurduğu tabancayla galeriye peş peşe ateş açtı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırı sırasında iş yerinde bulunan 29 yaşındaki Ensar Sever ile Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) kurşunların hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ensar Sever, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede müşahede altında tutulan diğer üç yaralının ise tedavilerine devam ediliyor.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
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