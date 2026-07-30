Eyüpsultan’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı

Eyüpsultan’da motosikletli saldırı! Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve DHA'dan alınmıştır.)

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, akşam saat 21.55 sularında bir oto galerisine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Plakasız bir motosikletle iş yerinin önüne gelen 15 yaşındaki U.M.T., yanında bulundurduğu tabancayla galeriye peş peşe ateş açtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan 29 yaşındaki Ensar Sever ile Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27) kurşunların hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ensar Sever, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede müşahede altında tutulan diğer üç yaralının ise tedavilerine devam ediliyor.