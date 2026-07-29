Milli Uzay Programı'nda yeni aşama: Türkiye yerli uzay aracıyla Ay yolculuğuna hazırlanıyor

Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, ikinci Türk astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşunda yedi bilimsel deneye imza attığını söyledi.

UZAY LİMANI VE UZAY TEKNOPARKI GELİYOR

Bakan Kacır, Ankara'da kurulması planlanan uzay teknoparkı ile uzay girişimlerinin destekleneceğini, sanayi, üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Uzay limanı projesiyle ilgili de bilgi veren Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak önemli bir altyapı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

"Sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık."

Kacır ayrıca Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi projesi kapsamında uzaya atomik saat gönderildiğini de açıkladı.