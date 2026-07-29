Milli Uzay Programı'nda yeni aşama: Türkiye yerli uzay aracıyla Ay yolculuğuna hazırlanıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'de geliştirilen yerli bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını açıkladı. Kacır, uzay limanı ve uzay teknoparkı projelerinin de hayata geçirileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026 Tanıtım Resepsiyonunda Türkiye'nin uzay vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Uzay Programı kapsamında yeni hedefleri paylaşan Kacır, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandığını söyledi.
"Ay araştırma programımızın bir parçası olarak, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyoruz. Bu girişim uzay yolculuğumuzda yeni bir sayfa açacaktır."
"UZAYA YAPILAN YATIRIM, İNSANLIĞIN GELECEĞİNE YAPILAN YATIRIMDIR"
Konuşmasında uzay ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Kacır, uzay çalışmalarının artık yalnızca bilimsel keşif değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve teknolojik rekabet açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.
Kacır, küresel uzay ekonomisinin bugün 600 milyar doları aştığını, 2035 yılına kadar ise yaklaşık 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, uzay yatırımlarının inovasyon, rekabet gücü ve insanlığın geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini ifade etti.
TÜRKSAT 6A VURGUSU
Türkiye'nin uzay alanındaki kazanımlarına değinen Kacır, yer gözlemi çalışmalarının BİLSAT ile başladığını, RASAT, GÖKTÜRK-2 ve İMECE uydularıyla devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Kacır, uzay teknolojilerindeki yerli üretim kabiliyetinin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.
ALPER GEZERAVCI VE TUVA CİHANGİR ATASEVER VURGUSU
Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, ikinci Türk astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşunda yedi bilimsel deneye imza attığını söyledi.
Kacır, bu görevlerin özellikle gençlere ilham verdiğini belirtti.
UZAY LİMANI VE UZAY TEKNOPARKI GELİYOR
Bakan Kacır, Ankara'da kurulması planlanan uzay teknoparkı ile uzay girişimlerinin destekleneceğini, sanayi, üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.
Uzay limanı projesiyle ilgili de bilgi veren Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak önemli bir altyapı üzerinde çalışıldığını açıkladı.
"Sadece Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini güvence altına almakla kalmayacak, aynı zamanda ülkeler ve ticari girişimler için uluslararası bir fırlatma merkezi olarak hizmet verecek bir uzay limanı üzerinde çalışmaya başladık."
Kacır ayrıca Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi projesi kapsamında uzaya atomik saat gönderildiğini de açıkladı.
IAC 2026 ANTALYA'DA DÜZENLENECEK
Bakan Kacır, dünyanın en önemli uzay organizasyonlarından biri olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) 2026 yılında Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtti.
Kongreye yönelik ilginin rekor seviyeye ulaştığını ifade eden Kacır, bu yılki bildiri çağrısına 108 ülkeden 8 bin 330'dan fazla başvuru yapıldığını söyledi.
100'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcının Antalya'da ağırlanmasının beklendiğini belirten Kacır, Türkiye'nin uzay alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.