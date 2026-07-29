Mutlak butlan kararı sonrasında parçalara ayrılan CHP'de her yeni günde bir başka kriz yaşanıyor. Adres bu kez CHP Manisa İl Başkanlığı.

CHP Manisa İl Başkanlığında parti üyesi iki kişi arasında, öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada hafif yaralanan Nuri Etizer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Etizer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan partili aranıyor.

CHP Manisa İl Başkanlığı'nda kavga. (Fotoğraflar: DHA)

"SİYASİ DEĞİL" DEDİLER

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uzun, açıklamasında şu cümleleri kullandı:

Parti kavga eden iki parti üyesinden Nuri Etizer, hafif şekilde yaralandı. Etizer, hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer partili ise polis tarafından aranıyor.

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığımızda iki kişi arasında yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan olay, tamamen münferit ve siyasi nitelik taşımayan kişisel bir tartışmadan ibarettir. Yaşanan olayda herhangi bir partilimizin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Konunun partimizin kurumsal yapısı ve yürüttüğü çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz.