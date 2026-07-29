Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabaha karşı başlayan yangına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalesini sürdürüyor. Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!



Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri gece boyunca yoğun çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kaş'taki yangın havadan ve karadan müdahale (Fotoğraflar AA ve DHA'dan alınmıştır.) GECE BOYUNCA YOĞUN MÜCADELE Yangının etkili olduğu bölgede görev yapan ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.