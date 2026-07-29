CANLI YAYIN
Geri

Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabaha karşı başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de aralıksız sürüyor. Gece boyunca karadan çalışmalarını sürdüren ekiplere, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da havadan destek vermeye başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabaha karşı başlayan yangına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalesini sürdürüyor.

Video Oynatma İkonu Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!



Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri gece boyunca yoğun çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kaş'taki yangın havadan ve karadan müdahale (Fotoğraflar AA ve DHA'dan alınmıştır.)Kaş'taki yangın havadan ve karadan müdahale (Fotoğraflar AA ve DHA'dan alınmıştır.)

GECE BOYUNCA YOĞUN MÜCADELE

Yangının etkili olduğu bölgede görev yapan ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor-3

155 PERSONEL SAHADA

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile toplam 155 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor. Hava araçlarının da devreye girmesiyle söndürme çalışmaları havadan ve karadan eş zamanlı olarak devam ediyor.

Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor-4

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kaynak metinde yangının çıkış nedenine veya kontrol altına alındığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

MANAVGAT YANGINI 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ

2021 Manavgat Yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınması tam 10 gün süren bu afet, geniş bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor-6 Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor-7 Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor-8

YENİ Parti eski usul! İlk haftanın talan bilançosu: Özgür Özel'in ekibi CHP kasasını boşalttı
SONRAKİ HABER

Parti farklı şaibe aynı

 İstanbul ve Bursa merkezli operasyon : 7 organize suç örgütüne darbe, 28 gözaltı
ÖNCEKİ HABER

İstanbul'da 7 organize suç örgütüne operasyon
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler