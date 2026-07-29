Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabaha karşı başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de aralıksız sürüyor. Gece boyunca karadan çalışmalarını sürdüren ekiplere, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da havadan destek vermeye başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz günü sabaha karşı başlayan yangına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalesini sürdürüyor.
Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri gece boyunca yoğun çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da yeniden havalanarak söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
GECE BOYUNCA YOĞUN MÜCADELE
Yangının etkili olduğu bölgede görev yapan ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen alevleri kontrol altına alabilmek için gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
155 PERSONEL SAHADA
Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile toplam 155 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor. Hava araçlarının da devreye girmesiyle söndürme çalışmaları havadan ve karadan eş zamanlı olarak devam ediyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kaynak metinde yangının çıkış nedenine veya kontrol altına alındığına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
MANAVGAT YANGINI 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ
2021 Manavgat Yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınması tam 10 gün süren bu afet, geniş bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştı.