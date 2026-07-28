İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, ilgili başsavcılıkların koordinesinde İstanbul merkezli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerini deşifre etmeye yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturmada 28 kişi gözaltına alındı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

Bu operasyonla, liderliğini yurt dışında bulunan ve kırmızı bültenle aranan kişilerin yaptığı suç örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılması amaçlandı.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar ilçelerinde 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 SKM, tehdit' suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da suç örgütlerine dev operasyon!

İkametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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