Avrupa Demokratları Türk yargısını hedef aldı!
Üsküdar Belediyesi’ndeki ruhsat ve iskân işlemlerine ilişkin rüşvet, irtikap ve örgüt kurma iddiaları kapsamında gözaltına alınan CHP’li Sinem Dedetaş için Avrupa Demokrat Partisi devreye girdi. Savcılığın yürüttüğü soruşturmayı “siyasi kampanya” olarak yaftalayan Brüksel merkezli parti, “Avrupa sessiz kalamaz” sözleriyle Türkiye’nin iç siyasetine ve bağımsız yargısına müdahale etmeye kalktı. Aynı yapı daha önce de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden Ankara’ya siyasi baskı kurmaya çalışmıştı.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri üzerine derinleştirildiği bildirildi.
Ancak adli süreç devam ederken Avrupa Demokratları, savcılık dosyasındaki iddiaları değerlendirmek yerine Türkiye'nin bağımsız yargısını hedef alan bir açıklama yayımladı.
SORUŞTURMAYA "SÖZDE" DEDİLER
Avrupa Demokratları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını Türkiye'de demokratik muhalefete yönelik bir kampanyanın parçası olarak göstermeye çalıştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın genç belediye başkanı, sandıkta kaybetmedi. Kazandı. Ancak bugün, Türkiye'nin demokratik muhalefetine yönelik devam eden kampanyanın bir parçası olan son sözde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı."
Avrupa Demokratları, seçilmiş belediye başkanlarının siyasi saiklerle hedef alındığını öne sürerek şu çağrıda bulundu:
"Bugünün Türkiye'sinde, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek ve demokratik değişim için savunuculuk yapmak, sizi hedef haline getirmek için yeterli. Seçilmiş belediye başkanları, siyasi motivasyonlu soruşturmalar yoluyla birbiri ardına görevden alınıyor. Halkın seçtikleri düşman gibi muamele gördüğünde, demokrasi kendisi saldırıya uğruyor. Avrupa sessiz kalamaz."
Avrupa merkezli yapı, soruşturma tamamlanmadan ve dosyadaki deliller yargı tarafından değerlendirilmeden adli süreci "siyasi" ilan etti.
DOSYADAKİ İDDİALARI GÖRMEDİLER
Savcılık açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmî yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.
Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi.
Tablolarda mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşüldüğünü ifade ettiği belirlendi.
MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı.
Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi. Sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi.
Avrupa Demokratları'nın açıklamasında ise bu iddialara, mağdur beyanlarına, MASAK verilerine ve müfettiş raporlarına ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi.
MÜFETTİŞ RAPORUNDA "İRTİKAP" TESPİTİ
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan tevdi raporunda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bir bağ kurulduğu belirtildi.
Müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yöntemle gayriresmî gelir elde edildiği tespit edildi.
TAKVİM'in ulaştığı raporda Sinem Dedetaş'ın; işlemlerin gecikmesindeki etkisi, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkısı ve sözleşme sistemindeki belirleyici konumu nedeniyle eylemlerinin irtikap suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Savcılık ayrıca büyük projelerde belirlenen rüşvet tutarlarının elden dolar olarak tahsil edildiğini, para trafiğinin HTS ve baz kayıtları ile şüpheli ifadelerinden elde edilen bulgularla tespit edildiğini açıkladı.
İMAMOĞLU DAVASINDA DA TÜRK YARGISINI HEDEF ALDILAR
Avrupa Demokratları'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine müdahil olma girişimi Sinem Dedetaş açıklamasıyla sınırlı kalmadı.
Avrupa Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Renew Europe Avrupa Parlamentosu Üyesi Sandro Gozi, Ekrem İmamoğlu hakkındaki davayı "siyasi dava" olarak nitelendirmişti.
Gozi açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ekrem İmamoğlu'na karşı açılan dava, Türkiye'de demokrasi açısından ciddi endişeler doğuran siyasi bir davadır."
İddianamenin kapsamını ve delilleri hedef alan Gozi, yargılamanın siyasi olduğunu öne sürdü.
Gozi, daha önce İmamoğlu ile cezaevinde görüşmesine izin verilmemesini Türkiye'ye karşı siyasi baskı malzemesine dönüştürmüş, Ankara'nın kararını "Avrupa Parlamentosu'na meydan okuma" diye yaftalamıştı. Türk makamlarının yetki alanını hiçe sayan Gozi, konuyu Avrupa Komisyonuna taşıyacağını açıklayarak devam eden yargı sürecine Brüksel üzerinden müdahale etmeye kalkmıştı.
"BU ADALET DEĞİL SİYASİ ZULÜM" DEDİ
Gozi, yandaş medya Sözcü TV'ye gönderdiği özel video mesajında da Türkiye'deki yargı sürecini hedef aldı.
"Biz Avrupa Demokratları, Türkiye'de yaşananların adının konulması gerektiğine inanıyoruz. Bu adalet değil. Bu siyasi zulüm."
İmamoğlu'nun savunmasının engellendiğini öne süren Gozi, davanın yalnızca bir mahkeme salonuyla sınırlı olmadığını savundu.
BRÜKSEL'DE İMAMOĞLU İÇİN GÖSTERİYE KATILDILAR
Avrupa Demokrat Partisi, 12 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen ve Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasının talep edildiği gösteriye de destek verdi.
Jean Rey Meydanı'ndaki gösteriye Özgür Özel'in de katılacağı açıklanırken Avrupa Demokratları, İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması ve seçimlerin serbest ve adil koşullarda yapılması çağrısında bulundu.
Gozi'nin gösteriye gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Biz Avrupa Demokratları, Erdoğan'a Belediye Başkanı İmamoğlu'nu derhal serbest bırakması ve özgür ve adil seçimlere izin vermesi çağrınızda tamamen yanınızdayız. Mücadelenizi, sonuna kadar sizinle olduğumuzu bilerek sürdürün."
ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNE AÇIK DESTEK
Avrupa Demokratları, CHP ile yollarını ayırarak partisinin Meclis grubunun büyük bölümüyle yeni bir siyasi parti kuran Özgür Özel'e de açık destek verdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Özgür Özel, CHP ile yollarını ayırdı ve partisinin meclis grubunun büyük bir kısmıyla birlikte yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. Bu çarpıcı adım, CHP'nin seçilmiş yönetiminin yargı eliyle görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi. Bu durum, Ekrem İmamoğlu'nun hapsedilmesiyle halihazırda hedef alınan muhalefete ve demokratik çoğulculuğa yönelik bir başka ağır saldırı niteliğindedir."
Parti, yargı kararlarını ve CHP içindeki güç mücadelesini görmezden gelerek yaşananları hükümete yüklemeye çalıştı. Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na ve yeni partiye açık destek veren Avrupa Demokratları, Türkiye'deki siyasi tabloyu "karanlık dönem" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, yeni partinin bu dönemden çıkış için bir başlangıç olmasının temenni edildiği belirtilirken Türkiye'de özgürlüklerin baskı altında olduğu ve demokratik düzenin zedelendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Avrupa Demokratları, bu ifadelerle hükümeti ve Türkiye'nin demokratik yapısını hedef alırken CHP içindeki güç mücadelesinde de açıkça taraf oldu.
Açıklamada, CHP'de yaşanan ayrışma ile yargı kararlarının ortaya çıkardığı siyasi tablo doğrudan hükümete mal edilirken Avrupa Demokratları Türkiye'deki parti içi mücadelede açıkça saf tuttu.
DOSYA İÇERİĞİNE DEĞİNMEDİLER
Avrupa Demokratları, Sinem Dedetaş soruşturmasına ilişkin açıklamasında savcılık dosyasındaki ihbarlara, mağdur beyanlarına, şüpheli ifadelerine, MASAK verilerine ve müfettiş raporlarına yer vermedi.
Partinin, dosya içeriğine ilişkin değerlendirme yapmadan soruşturmayı siyasi bir kampanyanın parçası olarak nitelendirmesi, Türkiye'deki adli ve siyasi gelişmelere müdahil tutumunun son örneği oldu.