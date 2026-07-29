Avrupa Demokratları Türk yargısını hedef aldı!

Ancak adli süreç devam ederken Avrupa Demokratları, savcılık dosyasındaki iddiaları değerlendirmek yerine Türkiye'nin bağımsız yargısını hedef alan bir açıklama yayımladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Avrupa merkezli yapı, soruşturma tamamlanmadan ve dosyadaki deliller yargı tarafından değerlendirilmeden adli süreci "siyasi" ilan etti.

"Bugünün Türkiye'sinde, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek ve demokratik değişim için savunuculuk yapmak, sizi hedef haline getirmek için yeterli. Seçilmiş belediye başkanları, siyasi motivasyonlu soruşturmalar yoluyla birbiri ardına görevden alınıyor. Halkın seçtikleri düşman gibi muamele gördüğünde, demokrasi kendisi saldırıya uğruyor. Avrupa sessiz kalamaz."

"Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın genç belediye başkanı, sandıkta kaybetmedi. Kazandı. Ancak bugün, Türkiye'nin demokratik muhalefetine yönelik devam eden kampanyanın bir parçası olan son sözde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı."

Avrupa Demokratları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını Türkiye'de demokratik muhalefete yönelik bir kampanyanın parçası olarak göstermeye çalıştı.

DOSYADAKİ İDDİALARI GÖRMEDİLER

Savcılık açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmî yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanlarının belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdiği tespit edildi.

Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı kaydedildi.

Tablolarda mavi rengin işlemlerin yürütüldüğünü, kırmızının anlaşma sağlanamadığını, yeşilin henüz görüşme yapılmadığını, turuncunun ise ilgilisiyle görüşüldüğünü ifade ettiği belirlendi.

MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liraya ulaşan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı.

Savcılık, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil edilmesinde kullanıldığını değerlendirdi. Sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiği bildirildi.

Avrupa Demokratları'nın açıklamasında ise bu iddialara, mağdur beyanlarına, MASAK verilerine ve müfettiş raporlarına ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmedi.