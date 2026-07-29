Canbequit hesaplarına erişim engeli kararı: Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu hesaplarda aile yapısını ve çocukları olumsuz etkileyebilecek içeriklerin bulunduğu, yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımına yer verildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "canbequit" adlı sosyal medya kullanıcısının Türkiye'de yayın yapan tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ʺcanbequitʺ adlı sosyal medya kullanıcısının Türkiye'de yayın yapan tüm hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı. (Haberin fotoğrafları Instagram'dan alınmıştır.)

Ayrıca yapay zeka ile oluşturulan müstehcen içeriklerin gerçeklik algısını ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesi yapılarak, bu gerekçeler doğrultusunda hesaplara erişim engeli kararı alındığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde "canbequit" isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir."