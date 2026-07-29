Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü
Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kurtarma operasyonuyla yeniden yüzdürüldü. Geminin boğaz geçişini güvenle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönündeki gemi trafiği yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi yürütülen kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldü.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: Dökme yük gemisi karaya oturdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, Suriye'den Rusya'ya seyir halindeki 190 metre uzunluğundaki gemide Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamlar tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.
KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI
Operasyon, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda yürütüldü. Kılavuz kaptan refakatindeki çalışmalara KIYEM-1 Botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörleri katıldı.
Yürütülen çalışmaların ardından karaya oturan gemi güvenli şekilde yeniden yüzdürüldü.
GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Bakanlık, geminin Çanakkale Boğazı geçişini emniyetli şekilde tamamlamasının ardından kuzey-güney yönündeki gemi trafiğinin yeniden açıldığını bildirdi.
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