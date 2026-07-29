CANLI YAYIN
Geri

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü

Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kurtarma operasyonuyla yeniden yüzdürüldü. Geminin boğaz geçişini güvenle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönündeki gemi trafiği yeniden açıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü

Çanakkale Boğazı'nda Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi yürütülen kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldü.

Video Oynatma İkonu Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: Dökme yük gemisi karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, Suriye'den Rusya'ya seyir halindeki 190 metre uzunluğundaki gemide Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamlar tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Operasyon, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda yürütüldü. Kılavuz kaptan refakatindeki çalışmalara KIYEM-1 Botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörleri katıldı.

Video Oynatma İkonu Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı!

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Yürütülen çalışmaların ardından karaya oturan gemi güvenli şekilde yeniden yüzdürüldü.

GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Bakanlık, geminin Çanakkale Boğazı geçişini emniyetli şekilde tamamlamasının ardından kuzey-güney yönündeki gemi trafiğinin yeniden açıldığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü-2 Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü-3 Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan PILATUS MARINE kurtarıldı, gemi trafiği yeniden normale döndü-4
Teknik takip dosyasına giren görüşme: CHP'li Sinem Dedetaş'tan "Zoom'dan konuşalım" talimatı
SONRAKİ HABER

CHP'li Sinem Dedetaş'tan "Zoom'dan konuşalım" talimatı

 Avrupa Demokratları Türk yargısını hedef aldı!
ÖNCEKİ HABER

Avrupa’dan Türk yargısına müdahale!
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler