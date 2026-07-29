Çanakkale Boğazı'nda Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturan San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi yürütülen kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: Dökme yük gemisi karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, Suriye'den Rusya'ya seyir halindeki 190 metre uzunluğundaki gemide Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamlar tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Operasyon, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda yürütüldü. Kılavuz kaptan refakatindeki çalışmalara KIYEM-1 Botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörleri katıldı.

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı!

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Yürütülen çalışmaların ardından karaya oturan gemi güvenli şekilde yeniden yüzdürüldü.

GEMİ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Bakanlık, geminin Çanakkale Boğazı geçişini emniyetli şekilde tamamlamasının ardından kuzey-güney yönündeki gemi trafiğinin yeniden açıldığını bildirdi.

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