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İçişleri Bakanlığı'ndan 24 ilde uyuşturucu operasyonu: 80 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 138 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 24 ilde uyuşturucu operasyonu: 80 tutuklama

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1008 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 48 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı 24 ilde uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenledi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) İçişleri Bakanlığı 24 ilde uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenledi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ

Adreslerde, yapılan aramalarda 408 kilogram uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.Düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.

138 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlarda 138 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 58'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

80 kişi tutuklandı.80 kişi tutuklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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