Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 1008 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 48 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı 24 ilde uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenledi. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.) UYUŞTURUCU MADDELER İMHA EDİLDİ Adreslerde, yapılan aramalarda 408 kilogram uyuşturucu madde ile 159 bin 788 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 milyon 325 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi.