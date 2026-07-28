Diyanet’ten 2027 hacı adaylarına pasaport süresi uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlıklarını sürdüren adayları pasaport süreleri konusunda uyardı. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının vize işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamaması için pasaportlarının belirlenen tarihe kadar geçerli olması gerekiyor.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adayların pasaportlarını kontrol etmeleri istendi. Buna göre hac vizesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için pasaportların geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar devam etmesi şartı bulunuyor.
PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK TARİHİ KONTROL EDİLMELİ
Diyanet İşleri Başkanlığının Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, 2027 hac organizasyonunda kesin kayıt hakkı elde eden adayların vize süreçlerinin sorunsuz ilerleyebilmesi için pasaportlarının geçerlilik tarihine dikkat etmeleri gerekiyor.
Pasaportunun geçerlilik süresi 20 Kasım 2027 tarihinden önce sona erecek olan adayların, vize işlemlerinde problem yaşamamak adına gerekli yenileme işlemlerini zamanında yapması gerekiyor.
YENİ PASAPORT ALACAKLARA TARİH UYARISI
Pasaport başvurusunda bulunacak veya mevcut pasaportunu yenileyecek hacı adaylarının da başvuru sırasında geçerlilik süresine özellikle dikkat etmeleri istendi.
Diyanet, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılacak yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurularında, belgenin 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesinin talep edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bu nedenle 2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adayların, vize sürecinde gecikme veya sorun yaşamamaları için pasaportlarının geçerlilik tarihini şimdiden kontrol etmeleri önem taşıyor.